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Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6" FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6" FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0)

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Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 8
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 9
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 10
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 11
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 12
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 13
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 14
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 15
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook Mainstream
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 11
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 12
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 13
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 14
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 15
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736037
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook Mainstream
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
150
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х6х1
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6" FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0)

Этот ноутбук Asus с 16-дюймовым экраном подарит невероятно широкое рабочее пространство — удобно для работы, учёбы и развлечений. Шестиядерный процессор AMD и высокая частота 3,3 ГГц справятся с многозадачностью и ресурсоёмкими программами. Экран с разрешением 1920x1200 на IPS-матрице порадует чёткой и насыщенной картинкой, а частота обновления 144 Гц обеспечит максимально плавное изображение — такой ноутбук отлично проявит себя и в динамичных играх, и в просматривании контента. Скоростной SSD-накопитель моментально запускает программы и экономит время на загрузке данных, а современная оперативная память DDR5 поддержит работу даже при большой нагрузке. Лёгкий корпус из алюминия и пластика, оформленный в стильном сером цвете, стильно смотрится и легко переносится. Модель поставляется без ОС — для тех, кто ценит свободу выбора программного обеспечения.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6" FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook Mainstream
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
150
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus с 16-дюймовым экраном подарит невероятно широкое рабочее пространство — удобно для работы, учёбы и развлечений. Шестиядерный процессор AMD и высокая частота 3,3 ГГц справятся с многозадачностью и ресурсоёмкими программами. Экран с разрешением 1920x1200 на IPS-матрице порадует чёткой и насыщенной картинкой, а частота обновления 144 Гц обеспечит максимально плавное изображение — такой ноутбук отлично проявит себя и в динамичных играх, и в просматривании контента. Скоростной SSD-накопитель моментально запускает программы и экономит время на загрузке данных, а современная оперативная память DDR5 поддержит работу даже при большой нагрузке. Лёгкий корпус из алюминия и пластика, оформленный в стильном сером цвете, стильно смотрится и легко переносится. Модель поставляется без ОС — для тех, кто ценит свободу выбора программного обеспечения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6" FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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