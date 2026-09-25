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Ноутбук Asus Expertbook B1503CVA-I716512B0D 15,6" FHD Core 7 150U 6Gb/SSD512Gb/W11Pro Grey (90NX0801-M05US0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Expertbook B1503CVA-I716512B0D 15,6" FHD Core 7 150U 6Gb/SSD512Gb/W11Pro Grey (90NX0801-M05US0)

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Ноутбук Asus Expertbook B1503CVA-I716512B0D 15,6&quot; FHD Core 7 150U 6Gb/SSD512Gb/W11Pro Grey (90NX0801-M05US0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 290 руб. 
Начислим 1413 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736035
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ноутбук Asus Expertbook B1503CVA-I716512B0D 15,6" FHD Core 7 150U 6Gb/SSD512Gb/W11Pro Grey (90NX0801-M05US0)
88 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Частота обновления экрана
60
Серия процессора
Intel Core i7
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Asus Expertbook B1503CVA-I716512B0D 15,6" FHD Core 7 150U 6Gb/SSD512Gb/W11Pro Grey (90NX0801-M05US0)

Asus представляет ноутбук, который сочетает мощь и комфорт. Благодаря производительному процессору Intel, 16 Гб оперативной памяти стандарта DDR5 и вместительному SSD на 512 Гб, устройство легко справляется с рабочими и творческими задачами, а также быстрой загрузкой программ и документов. Экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920x1080 и матрицей IPS обеспечивает яркое, чёткое изображение — идеально для фильмов, проектов и повседневной работы. Лёгкий и стильный корпус (всего 1,64 кг) удобно брать с собой, а современный серый цвет подчеркивает индивидуальность. Поддержка Bluetooth v5.4 делает подключение аксессуаров быстрым и стабильным. Операционная система Windows 11 Pro открывает доступ к новейшим профессиональным функциям. Встроенный сканер отпечатка пальца — для быстрого и безопасного входа в систему. Частота обновления экрана 60 Гц гарантирует плавную работу без лишних задержек.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Expertbook B1503CVA-I716512B0D 15,6" FHD Core 7 150U 6Gb/SSD512Gb/W11Pro Grey (90NX0801-M05US0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Частота обновления экрана
60
Серия процессора
Intel Core i7
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Развернуть
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Описание
Asus представляет ноутбук, который сочетает мощь и комфорт. Благодаря производительному процессору Intel, 16 Гб оперативной памяти стандарта DDR5 и вместительному SSD на 512 Гб, устройство легко справляется с рабочими и творческими задачами, а также быстрой загрузкой программ и документов. Экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920x1080 и матрицей IPS обеспечивает яркое, чёткое изображение — идеально для фильмов, проектов и повседневной работы. Лёгкий и стильный корпус (всего 1,64 кг) удобно брать с собой, а современный серый цвет подчеркивает индивидуальность. Поддержка Bluetooth v5.4 делает подключение аксессуаров быстрым и стабильным. Операционная система Windows 11 Pro открывает доступ к новейшим профессиональным функциям. Встроенный сканер отпечатка пальца — для быстрого и безопасного входа в систему. Частота обновления экрана 60 Гц гарантирует плавную работу без лишних задержек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus Expertbook B1503CVA-I716512B0D 15,6" FHD Core 7 150U 6Gb/SSD512Gb/W11Pro Grey (90NX0801-M05US0) - по цене 88290 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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