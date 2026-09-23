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Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77901X 15.6 FHD Intel Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics Win 11Pro (90NX0801-M08ZE0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77901X 15.6 FHD Intel Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics Win 11Pro (90NX0801-M08ZE0)

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Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77901X 15.6 FHD Intel Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics Win 11Pro (90NX0801-M08ZE0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77901X 15.6 FHD Intel Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics Win 11Pro (90NX0801-M08ZE0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77901X 15.6 FHD Intel Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics Win 11Pro (90NX0801-M08ZE0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77901X 15.6 FHD Intel Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics Win 11Pro (90NX0801-M08ZE0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77901X 15.6 FHD Intel Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics Win 11Pro (90NX0801-M08ZE0) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77901X 15.6 FHD Intel Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics Win 11Pro (90NX0801-M08ZE0) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77901X 15.6 FHD Intel Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics Win 11Pro (90NX0801-M08ZE0) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77901X 15.6 FHD Intel Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics Win 11Pro (90NX0801-M08ZE0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook Essential
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77901X 15.6 FHD Intel Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics Win 11Pro (90NX0801-M08ZE0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77901X 15.6 FHD Intel Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics Win 11Pro (90NX0801-M08ZE0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77901X 15.6 FHD Intel Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics Win 11Pro (90NX0801-M08ZE0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77901X 15.6 FHD Intel Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics Win 11Pro (90NX0801-M08ZE0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77901X 15.6 FHD Intel Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics Win 11Pro (90NX0801-M08ZE0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77901X 15.6 FHD Intel Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics Win 11Pro (90NX0801-M08ZE0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77901X 15.6 FHD Intel Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics Win 11Pro (90NX0801-M08ZE0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77901X 15.6 FHD Intel Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics Win 11Pro (90NX0801-M08ZE0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736032
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook Essential
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
1.75

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77901X 15.6 FHD Intel Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics Win 11Pro (90NX0801-M08ZE0)

Этот ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма дарит достаточно пространства для работы, учебы или развлечений, оставаясь при этом удобным и не громоздким. Мощный 10-ядерный процессор Intel и быстрая оперативная память DDR5 справляются даже с ресурсоёмкими задачами, а встроенный SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенную загрузку и море места для ваших файлов. Благодаря IPS-матрице картинка остаётся насыщенной и чёткой под любым углом обзора. Два порта USB Type-C делают подключение современной периферии простым и удобным. Работа в тёмное время суток приятна за счёт подсветки клавиатуры — всё для максимального комфорта. А серый цвет корпуса и матовый пластик подчёркивают стиль и практичность — ноутбук выглядит современно и подходит для деловой атмосферы. Windows 11 Pro открывает перед вами продвинутые функции для продуктивности и безопасности.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77901X 15.6 FHD Intel Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics Win 11Pro (90NX0801-M08ZE0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook Essential
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма дарит достаточно пространства для работы, учебы или развлечений, оставаясь при этом удобным и не громоздким. Мощный 10-ядерный процессор Intel и быстрая оперативная память DDR5 справляются даже с ресурсоёмкими задачами, а встроенный SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенную загрузку и море места для ваших файлов. Благодаря IPS-матрице картинка остаётся насыщенной и чёткой под любым углом обзора. Два порта USB Type-C делают подключение современной периферии простым и удобным. Работа в тёмное время суток приятна за счёт подсветки клавиатуры — всё для максимального комфорта. А серый цвет корпуса и матовый пластик подчёркивают стиль и практичность — ноутбук выглядит современно и подходит для деловой атмосферы. Windows 11 Pro открывает перед вами продвинутые функции для продуктивности и безопасности.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77901X 15.6 FHD Intel Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics Win 11Pro (90NX0801-M08ZE0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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