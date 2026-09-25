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Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14" OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14" OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30)

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Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14&quot; OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14&quot; OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14&quot; OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14&quot; OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14&quot; OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14&quot; OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14&quot; OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14&quot; OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook Premium
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14&quot; OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14&quot; OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14&quot; OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14&quot; OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14&quot; OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14&quot; OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14&quot; OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14&quot; OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
139 780 руб. 
Начислим 2237 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736030
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14" OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30)
139 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook Premium
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
90
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14" OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30)

Компактный ноутбук Asus с диагональю 14 дюймов легко поместится в сумке и не станет обузой в дороге. Яркий и чёткий экран с разрешением 2880x1800 подарит яркие впечатления при работе и развлечениях. Используйте высокую производительность 10-ядерного процессора Intel и 32 Гб оперативной памяти — хватит для многозадачности, сложных задач и быстрой работы в любых программах. SSD на внушительные 1024 Гб вместит все важные файлы, проекты и коллекции. Наличие встроенного кард-ридера удобно для оперативной работы с картами памяти. Сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную защиту ваших данных. Клавиатура с подсветкой позволит работать даже в тёмном помещении. Два порта USB Type-C делают подключение аксессуаров быстрым и комфортным. Ноутбук поставляется с Windows 11 Pro — все современные функции для бизнеса и личного использования уже доступны из коробки. Продуманная эргономика и надёжность — для тех, кто ценит стиль, скорость и безопасность.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14" OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook Premium
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
90
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный ноутбук Asus с диагональю 14 дюймов легко поместится в сумке и не станет обузой в дороге. Яркий и чёткий экран с разрешением 2880x1800 подарит яркие впечатления при работе и развлечениях. Используйте высокую производительность 10-ядерного процессора Intel и 32 Гб оперативной памяти — хватит для многозадачности, сложных задач и быстрой работы в любых программах. SSD на внушительные 1024 Гб вместит все важные файлы, проекты и коллекции. Наличие встроенного кард-ридера удобно для оперативной работы с картами памяти. Сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную защиту ваших данных. Клавиатура с подсветкой позволит работать даже в тёмном помещении. Два порта USB Type-C делают подключение аксессуаров быстрым и комфортным. Ноутбук поставляется с Windows 11 Pro — все современные функции для бизнеса и личного использования уже доступны из коробки. Продуманная эргономика и надёжность — для тех, кто ценит стиль, скорость и безопасность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14" OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30) - по цене 139780 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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