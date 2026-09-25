Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14" OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14" OLED CORE 7 150U 32GB/1TB SSD WIN11 PRO (90NX05W1-M02F30)
Компактный ноутбук Asus с диагональю 14 дюймов легко поместится в сумке и не станет обузой в дороге. Яркий и чёткий экран с разрешением 2880x1800 подарит яркие впечатления при работе и развлечениях. Используйте высокую производительность 10-ядерного процессора Intel и 32 Гб оперативной памяти — хватит для многозадачности, сложных задач и быстрой работы в любых программах. SSD на внушительные 1024 Гб вместит все важные файлы, проекты и коллекции. Наличие встроенного кард-ридера удобно для оперативной работы с картами памяти. Сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную защиту ваших данных. Клавиатура с подсветкой позволит работать даже в тёмном помещении. Два порта USB Type-C делают подключение аксессуаров быстрым и комфортным. Ноутбук поставляется с Windows 11 Pro — все современные функции для бизнеса и личного использования уже доступны из коробки. Продуманная эргономика и надёжность — для тех, кто ценит стиль, скорость и безопасность.
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