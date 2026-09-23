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Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16" Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16" Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0)

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Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 1
Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 2
Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 3
Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 4
Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 5
Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 6
Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 7
Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 8
Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 9
Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 10
Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 11
Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 12
Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus V16 Special
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 1
  • Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 2
  • Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 3
  • Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 4
  • Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 5
  • Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 6
  • Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 7
  • Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 8
  • Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 9
  • Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 10
  • Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 11
  • Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 12
  • Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16&quot; Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736028
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus V16 Special
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16" Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0)

Этот ноутбук Asus с большим 16-дюймовым экраном и чётким разрешением 1920x1200 превращает работу и развлечения в настоящее удовольствие. Компактный для своей диагонали — вес всего 1,95 кг, его удобно брать с собой на встречи и путешествия. Прочный алюминиевый корпус сочетается с современным стилем. Современный 10-ядерный процессор Intel и дискретная видеокарта с 8 ГБ видеопамяти обеспечивают отличную производительность как для сложных задач, так и для игр и графики. Мгновенный отклик гарантирует 16 ГБ оперативной памяти, а вместительный SSD на 1024 ГБ позволяет хранить крупные проекты и коллекции медиафайлов. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной даже вечером. Быстрая беспроводная связь Bluetooth v5.3 и удобный USB Type-C разъём добавляют мобильности. Модель поставляется без ОС — можно установить ту систему, которая лучше всего подходит под ваши задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16" Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus V16 Special
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus с большим 16-дюймовым экраном и чётким разрешением 1920x1200 превращает работу и развлечения в настоящее удовольствие. Компактный для своей диагонали — вес всего 1,95 кг, его удобно брать с собой на встречи и путешествия. Прочный алюминиевый корпус сочетается с современным стилем. Современный 10-ядерный процессор Intel и дискретная видеокарта с 8 ГБ видеопамяти обеспечивают отличную производительность как для сложных задач, так и для игр и графики. Мгновенный отклик гарантирует 16 ГБ оперативной памяти, а вместительный SSD на 1024 ГБ позволяет хранить крупные проекты и коллекции медиафайлов. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной даже вечером. Быстрая беспроводная связь Bluetooth v5.3 и удобный USB Type-C разъём добавляют мобильности. Модель поставляется без ОС — можно установить ту систему, которая лучше всего подходит под ваши задачи.
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Отзывы


Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP066 16" Core 7 240H/DDR5 16Gb/1TB PCIE G4 SSD/RTX 5060 8Gb Black (90NB16K1-M005M0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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