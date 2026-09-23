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Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3" FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3" FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10)

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Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3&quot; FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3&quot; FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3&quot; FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3&quot; FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3&quot; FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3&quot; FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3&quot; FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3&quot; FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10) - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3&quot; FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3&quot; FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3&quot; FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3&quot; FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3&quot; FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3&quot; FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3&quot; FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3&quot; FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3&quot; FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10) - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3&quot; FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736026
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3" FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10)

Этот ноутбук Asus с большим 17,3-дюймовым экраном Full HD создан для тех, кто ценит просторное рабочее пространство и комфорт при просмотре фильмов. 10-ядерный процессор Intel обеспечивает быстрый отклик и плавную работу даже с ресурсоёмкими приложениями. Встроенная видеокарта идеально подойдёт для повседневных задач и работы с графикой. 16 ГБ оперативной памяти позволяют свободно переключаться между множеством программ, а вместительный SSD на 1024 Гб хранит все важные файлы и обеспечивает мгновенную загрузку системы. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук мобильным, несмотря на внушительный размер экрана. Современная версия Bluetooth v5.2 позволит подключать новые устройства без задержек. Модель поставляется без установленной операционной системы — вы сами выбираете, какая среда будет удобной именно для вас. Удобный набор портов: USB 2.0 для классической периферии и USB Type-C для быстрых и универсальных подключений.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3" FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus с большим 17,3-дюймовым экраном Full HD создан для тех, кто ценит просторное рабочее пространство и комфорт при просмотре фильмов. 10-ядерный процессор Intel обеспечивает быстрый отклик и плавную работу даже с ресурсоёмкими приложениями. Встроенная видеокарта идеально подойдёт для повседневных задач и работы с графикой. 16 ГБ оперативной памяти позволяют свободно переключаться между множеством программ, а вместительный SSD на 1024 Гб хранит все важные файлы и обеспечивает мгновенную загрузку системы. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук мобильным, несмотря на внушительный размер экрана. Современная версия Bluetooth v5.2 позволит подключать новые устройства без задержек. Модель поставляется без установленной операционной системы — вы сами выбираете, какая среда будет удобной именно для вас. Удобный набор портов: USB 2.0 для классической периферии и USB Type-C для быстрых и универсальных подключений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3" FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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