Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3" FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3" FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10)
Этот ноутбук Asus с большим 17,3-дюймовым экраном Full HD создан для тех, кто ценит просторное рабочее пространство и комфорт при просмотре фильмов. 10-ядерный процессор Intel обеспечивает быстрый отклик и плавную работу даже с ресурсоёмкими приложениями. Встроенная видеокарта идеально подойдёт для повседневных задач и работы с графикой. 16 ГБ оперативной памяти позволяют свободно переключаться между множеством программ, а вместительный SSD на 1024 Гб хранит все важные файлы и обеспечивает мгновенную загрузку системы. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук мобильным, несмотря на внушительный размер экрана. Современная версия Bluetooth v5.2 позволит подключать новые устройства без задержек. Модель поставляется без установленной операционной системы — вы сами выбираете, какая среда будет удобной именно для вас. Удобный набор портов: USB 2.0 для классической периферии и USB Type-C для быстрых и универсальных подключений.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook X1704VA-AU937 17.3" FHD Core 7 150U/16Gb/SSD1Tb Silver (90NB13X1-M00E10)