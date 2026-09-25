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Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A) - фото 7
Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A) - фото 7
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
283 930 руб. 
Начислим 4543 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736023
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A)
283 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
Liquid Retina XDR
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Модель процессора
M5 Pro
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 20 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х9
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A)

Этот ноутбук Apple с огромным 16,2-дюймовым экраном и потрясающим разрешением 3456x2234 идеально подойдёт для работы с графикой, фильмов и многозадачной работы. Корпус из алюминия создаёт ощущение премиальности и уверенно защищает устройство. В распоряжении пользователя — 24 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5x и SSD, благодаря которым даже самые ресурсоёмкие задачи выполняются без задержек. Процессор серии Apple M5 обеспечивает молниеносную производительность, а дискретная видеокарта позволит насладиться плавной работой любых приложений. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной в любое время суток, а сканер отпечатка пальца — быстрый доступ и безопасность. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает длительную автономную работу. Всё управляется стильной и интуитивной Mac OS.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
Liquid Retina XDR
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Модель процессора
M5 Pro
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 20 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Apple с огромным 16,2-дюймовым экраном и потрясающим разрешением 3456x2234 идеально подойдёт для работы с графикой, фильмов и многозадачной работы. Корпус из алюминия создаёт ощущение премиальности и уверенно защищает устройство. В распоряжении пользователя — 24 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5x и SSD, благодаря которым даже самые ресурсоёмкие задачи выполняются без задержек. Процессор серии Apple M5 обеспечивает молниеносную производительность, а дискретная видеокарта позволит насладиться плавной работой любых приложений. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной в любое время суток, а сканер отпечатка пальца — быстрый доступ и безопасность. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает длительную автономную работу. Всё управляется стильной и интуитивной Mac OS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A) - по цене 283930 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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