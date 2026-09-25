Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A)
Этот ноутбук Apple с огромным 16,2-дюймовым экраном и потрясающим разрешением 3456x2234 идеально подойдёт для работы с графикой, фильмов и многозадачной работы. Корпус из алюминия создаёт ощущение премиальности и уверенно защищает устройство. В распоряжении пользователя — 24 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5x и SSD, благодаря которым даже самые ресурсоёмкие задачи выполняются без задержек. Процессор серии Apple M5 обеспечивает молниеносную производительность, а дискретная видеокарта позволит насладиться плавной работой любых приложений. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной в любое время суток, а сканер отпечатка пальца — быстрый доступ и безопасность. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает длительную автономную работу. Всё управляется стильной и интуитивной Mac OS.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A)