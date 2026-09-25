Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A)
Этот ноутбук Apple создан для тех, кто ценит и стиль, и мощность в каждом движении. Металлический корпус из алюминия — это не только премиальный внешний вид, но и надежная защита в любых условиях. Яркая клавиатурная подсветка позволяет с комфортом работать даже ночью. Экран с диагональю 14,2 дюйма и высоким разрешением 3024x1964 радует кристально четкой картинкой, а частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность изображения, которую оценят и дизайнеры, и геймеры. Матрица IPS — для насыщенных цветов и широких углов обзора. Встроенная видеокарта и процессор Apple M5 Pro гарантируют молниеносную работу любых приложений на фирменной Mac OS. Ноутбук оборудован тремя портами USB Type-C — удобно подключать все необходимое без переходников. Эта модель Apple — сочетание современной производительности, стиля и продуманной эргономики.
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