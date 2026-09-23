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Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A) - фото 7
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A) - фото 7
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
254 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736021
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Серия процессора
Apple M5 Pro
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 16 GPU
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Втг
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A)

Современный ультрабук Apple в стильном черном цвете — это гармония премиального дизайна и технологичности. Прочный корпус из алюминия надежно защищает устройство, сохраняя изящность и легкость. Экран с диагональю 14,2 дюйма, матрицей IPS и впечатляющим разрешением 3024x1964 позволяет наслаждаться яркой, детализированной картинкой при плавной частоте обновления 120 Гц. Под капотом установлен мощный процессор Apple M5 Pro с встроенной видеокартой — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность в работе и творчестве. Подсветка клавиатуры обеспечивает удобство набора текста даже вечером, а три порта USB Type-C расширяют ваши возможности подключения. Легкий, производительный и элегантный ноутбук на Mac OS создан для активной жизни и воплощения идей.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Серия процессора
Apple M5 Pro
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Развернуть
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 16 GPU
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Втг
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Современный ультрабук Apple в стильном черном цвете — это гармония премиального дизайна и технологичности. Прочный корпус из алюминия надежно защищает устройство, сохраняя изящность и легкость. Экран с диагональю 14,2 дюйма, матрицей IPS и впечатляющим разрешением 3024x1964 позволяет наслаждаться яркой, детализированной картинкой при плавной частоте обновления 120 Гц. Под капотом установлен мощный процессор Apple M5 Pro с встроенной видеокартой — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность в работе и творчестве. Подсветка клавиатуры обеспечивает удобство набора текста даже вечером, а три порта USB Type-C расширяют ваши возможности подключения. Легкий, производительный и элегантный ноутбук на Mac OS создан для активной жизни и воплощения идей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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