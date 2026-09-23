Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4ZP/A)
Современный ультрабук Apple в стильном черном цвете — это гармония премиального дизайна и технологичности. Прочный корпус из алюминия надежно защищает устройство, сохраняя изящность и легкость. Экран с диагональю 14,2 дюйма, матрицей IPS и впечатляющим разрешением 3024x1964 позволяет наслаждаться яркой, детализированной картинкой при плавной частоте обновления 120 Гц. Под капотом установлен мощный процессор Apple M5 Pro с встроенной видеокартой — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность в работе и творчестве. Подсветка клавиатуры обеспечивает удобство набора текста даже вечером, а три порта USB Type-C расширяют ваши возможности подключения. Легкий, производительный и элегантный ноутбук на Mac OS создан для активной жизни и воплощения идей.
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