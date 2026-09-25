Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch Late 2023 16" Liquid Retina XDR M3 Pro 12C CPU 18C GPU/18GB/512GB SSD Silver (Z1AJ0005H)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch Late 2023 16" Liquid Retina XDR M3 Pro 12C CPU 18C GPU/18GB/512GB SSD Silver (Z1AJ0005H)
Впечатляющий 16,2-дюймовый экран с высоким разрешением 3456x2234 дарит невероятно чёткую и реалистичную картинку — идеально для работы с графикой, просмотра фильмов или творчества. Производительный процессор Apple и 18 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают плавную работу даже с самыми требовательными задачами. Молниеносный SSD на 512 Гб предлагает достаточно места для всех файлов и быструю загрузку программ. Крупная клавиатура с подсветкой делает работу удобной даже в темноте, а встроенный сканер отпечатка пальца добавляет защиты и скорости при входе. Встроенный кард-ридер бережёт время при переносе данных, а современная версия Bluetooth v5.3 обеспечивает стабильное подключение к другим устройствам. Корпус из алюминия сочетает стиль и прочность, подчеркивая премиальный статус ноутбука. Аккумулятор Li-Pol гарантирует надёжную автономность, а операционная система Mac OS открывает доступ ко всем возможностям экосистемы Apple. Macbook — выбор тех, кто ценит мощность и комфорт каждый день.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch Late 2023 16" Liquid Retina XDR M3 Pro 12C CPU 18C GPU/18GB/512GB SSD Silver (Z1AJ0005H)