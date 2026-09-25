Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Indigo (MHFF4HN/A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Indigo (MHFF4HN/A)
Компактный Macbook от Apple с 13-дюймовым IPS-экраном — идеальное решение для мобильной работы и творчества. Лёгкий алюминиевый корпус не только привлекает стильным синим цветом, но и отлично защищён от повседневных нагрузок. SSD на 256 Гб позволит хранить важные документы, а 8 Гб оперативной памяти обеспечат достойную производительность для многозадачности. Встроенная видеокарта подойдёт для типичных офисных и мультимедийных задач. Mac OS открывает доступ к экосистеме Apple, а два порта USB Type-C позволяют легко подключать необходимые устройства. Bluetooth v6.0 — для быстрого и стабильного беспроводного соединения.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, 8 Гб ОЗУ, Маленькие, Для работы, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Indigo (MHFF4HN/A)