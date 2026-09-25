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Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Indigo (MHFF4HN/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Indigo (MHFF4HN/A)

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Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0&#039;&#039; Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Indigo (MHFF4HN/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0&#039;&#039; Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Indigo (MHFF4HN/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0&#039;&#039; Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Indigo (MHFF4HN/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0&#039;&#039; Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Indigo (MHFF4HN/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0&#039;&#039; Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Indigo (MHFF4HN/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0&#039;&#039; Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Indigo (MHFF4HN/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0&#039;&#039; Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Indigo (MHFF4HN/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0&#039;&#039; Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Indigo (MHFF4HN/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0&#039;&#039; Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Indigo (MHFF4HN/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0&#039;&#039; Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Indigo (MHFF4HN/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736014
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Тип матрицы
Liquid Retina
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple A18 Pro
Модель процессора
A18 Pro
Частота процессора, ГГц
3.78
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple A18 Pro 5 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
36.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Indigo (MHFF4HN/A)

Компактный Macbook от Apple с 13-дюймовым IPS-экраном — идеальное решение для мобильной работы и творчества. Лёгкий алюминиевый корпус не только привлекает стильным синим цветом, но и отлично защищён от повседневных нагрузок. SSD на 256 Гб позволит хранить важные документы, а 8 Гб оперативной памяти обеспечат достойную производительность для многозадачности. Встроенная видеокарта подойдёт для типичных офисных и мультимедийных задач. Mac OS открывает доступ к экосистеме Apple, а два порта USB Type-C позволяют легко подключать необходимые устройства. Bluetooth v6.0 — для быстрого и стабильного беспроводного соединения.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Indigo (MHFF4HN/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Тип матрицы
Liquid Retina
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple A18 Pro
Модель процессора
A18 Pro
Частота процессора, ГГц
3.78
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple A18 Pro 5 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
36.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный Macbook от Apple с 13-дюймовым IPS-экраном — идеальное решение для мобильной работы и творчества. Лёгкий алюминиевый корпус не только привлекает стильным синим цветом, но и отлично защищён от повседневных нагрузок. SSD на 256 Гб позволит хранить важные документы, а 8 Гб оперативной памяти обеспечат достойную производительность для многозадачности. Встроенная видеокарта подойдёт для типичных офисных и мультимедийных задач. Mac OS открывает доступ к экосистеме Apple, а два порта USB Type-C позволяют легко подключать необходимые устройства. Bluetooth v6.0 — для быстрого и стабильного беспроводного соединения.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Indigo (MHFF4HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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