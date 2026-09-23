Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6" FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6" FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003)
**Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF** — это стильный и мощный помощник для работы и развлечений. **Основные характеристики:** * Процессор: AMD Ryzen 5 7430U с 6 ядрами и базовой частотой 2,3 ГГц (в режиме Boost — 4,3 ГГц). * Память: 16 ГБ DDR4. * Накопитель: SSD 1 ТБ типа M.2 для быстрой загрузки системы и приложений. * Экран: 15,6 дюймов, разрешение 1920x1080 пикселей, тип матрицы — IPS, матовая поверхность. * Видеокарта: интегрированная AMD Radeon Graphics. * Аккумулятор: энергоёмкость 58 Вт*ч. **Дополнительные возможности:** * Картридер для microSD. * Цифровой блок клавиатуры. * Русская раскладка клавиатуры. Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF выполнен в серебристом цвете и имеет пластиковый корпус. Операционная система не установлена, что даёт возможность выбрать и установить нужную вам ОС. Этот ноутбук — отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и производительное устройство для работы, учёбы или развлечений.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6" FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003)