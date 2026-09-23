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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6" FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6" FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001)

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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6&quot; FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6&quot; FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6&quot; FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6&quot; FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6&quot; FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6&quot; FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6&quot; FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6&quot; FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6&quot; FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6&quot; FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6&quot; FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6&quot; FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6&quot; FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6&quot; FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6&quot; FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6&quot; FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6&quot; FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736011
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6" FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001)

Этот ноутбук Acer объединяет в себе практичность и производительность. Широкий 15,6-дюймовый экран с четким разрешением 1920x1080 отлично подходит для фильмов, работы с документами и просмотра фото — картинка выглядит ярко и насыщенно. Корпус из пластика делает устройство легким и удобным для ежедневных поездок и перемещений. Мощный процессор Intel Core i5 и 8 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 обеспечивают плавную работу офисных программ, учебных приложений и многозадачности. Ёмкое SSD хранилище на 512 Гб позволяет хранить необходимые документы, файлы и не задумываться о свободном месте. Наличие современного USB Type-C расширяет вариант подключения гаджетов и аксессуаров. Этот ноутбук подойдет тем, кто ценит скорость работы и комфорт на каждый день. Лаконичная комплектация — без установленной ОС — даёт гибкость для самостоятельного выбора программного обеспечения.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6" FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Acer объединяет в себе практичность и производительность. Широкий 15,6-дюймовый экран с четким разрешением 1920x1080 отлично подходит для фильмов, работы с документами и просмотра фото — картинка выглядит ярко и насыщенно. Корпус из пластика делает устройство легким и удобным для ежедневных поездок и перемещений. Мощный процессор Intel Core i5 и 8 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 обеспечивают плавную работу офисных программ, учебных приложений и многозадачности. Ёмкое SSD хранилище на 512 Гб позволяет хранить необходимые документы, файлы и не задумываться о свободном месте. Наличие современного USB Type-C расширяет вариант подключения гаджетов и аксессуаров. Этот ноутбук подойдет тем, кто ценит скорость работы и комфорт на каждый день. Лаконичная комплектация — без установленной ОС — даёт гибкость для самостоятельного выбора программного обеспечения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6" FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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