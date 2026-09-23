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Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002)

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Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) - фото 9
Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire AL15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) - фото 9
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736010
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Aspire AL15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
5400U
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
1.45

Описание товара Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002)

Acer радует сочетанием стиля и практичности: серебристый корпус делает этот ноутбук заметным акцентом как для работы, так и для учёбы. Экран 15,6 дюйма с IPS-матрицей и разрешением 1920x1080 — гарантия чёткой, насыщенной картинки под любым углом. Встроенный процессор AMD и видеокарта идеально подходят для работы с офисными программами и мультимедиа, а 512 Гб SSD обеспечивают молниеносный запуск файлов и приложений. Один разъём USB 2.0 и один USB Type-C позволяют подключать современные устройства. Модель поставляется без операционной системы — это удобно, если хочется настроить всё под себя с нуля.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Aspire AL15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
5400U
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Acer радует сочетанием стиля и практичности: серебристый корпус делает этот ноутбук заметным акцентом как для работы, так и для учёбы. Экран 15,6 дюйма с IPS-матрицей и разрешением 1920x1080 — гарантия чёткой, насыщенной картинки под любым углом. Встроенный процессор AMD и видеокарта идеально подходят для работы с офисными программами и мультимедиа, а 512 Гб SSD обеспечивают молниеносный запуск файлов и приложений. Один разъём USB 2.0 и один USB Type-C позволяют подключать современные устройства. Модель поставляется без операционной системы — это удобно, если хочется настроить всё под себя с нуля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire AL15-46P-R0W8 15.6” FHD Ryzen 3 5400U / 8GB/ 512GB SSD SILVER (NX.JXVCD.002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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