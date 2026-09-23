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Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3" FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3" FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001)

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Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3&quot; FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3&quot; FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3&quot; FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3&quot; FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3&quot; FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3&quot; FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3&quot; FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3&quot; FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3&quot; FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire 17
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3&quot; FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3&quot; FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3&quot; FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3&quot; FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3&quot; FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3&quot; FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3&quot; FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3&quot; FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3&quot; FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736009
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 17
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3" FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001)

Acer представляет ноутбук с впечатляющей диагональю экрана 17,3 дюйма — отличный выбор для работы и просмотра фильмов на большом пространстве. Четкое изображение обеспечено Full HD разрешением 1920x1080 и современной IPS-матрицей: картинка яркая, цвета насыщенные, а просмотр комфортен под любым углом. Серый корпус из пластика делает устройство легким и практичным — удобно брать с собой, не перегружая рюкзак. Встроенный SSD на 512 Гб откроет простор для хранения файлов и быстрой работы приложений. Мощный процессор Intel легко справится с каждодневными задачами, а встроенная видеокарта отлично подойдет для учебы, офисной работы и развлечений. Доступен один порт USB Type-C — для удобного подключения современных аксессуаров. Ноутбук поставляется без операционной системы, что позволит установить именно ту платформу, к которой вы привыкли. Классическое решение без лишних деталей — для тех, кто предпочитает простоту и функциональность.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3" FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 17
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Acer представляет ноутбук с впечатляющей диагональю экрана 17,3 дюйма — отличный выбор для работы и просмотра фильмов на большом пространстве. Четкое изображение обеспечено Full HD разрешением 1920x1080 и современной IPS-матрицей: картинка яркая, цвета насыщенные, а просмотр комфортен под любым углом. Серый корпус из пластика делает устройство легким и практичным — удобно брать с собой, не перегружая рюкзак. Встроенный SSD на 512 Гб откроет простор для хранения файлов и быстрой работы приложений. Мощный процессор Intel легко справится с каждодневными задачами, а встроенная видеокарта отлично подойдет для учебы, офисной работы и развлечений. Доступен один порт USB Type-C — для удобного подключения современных аксессуаров. Ноутбук поставляется без операционной системы, что позволит установить именно ту платформу, к которой вы привыкли. Классическое решение без лишних деталей — для тех, кто предпочитает простоту и функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-54AL 17.3" FHD Intel Core i5-1334U/16Gb/512Gb SSD Silver (NX.JERER.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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