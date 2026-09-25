Уцененный товар Чайник электрический Hyundai HYK-S9900 хорошее состояние , 736008
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
244x210x151
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%2 300 руб. 3 531 руб.
В наличии
Код товара: 736008
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2 300 руб. -35%
3 531 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
244x210x151
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х19
Вес, кг.
1.3
Описание товара Уцененный товар Чайник электрический Hyundai HYK-S9900 хорошее состояние
Внешний вид : хорошее состояние Комплектность : чайник , подставка , коробка Причина уценки : повреждена коробка , потертости , небольшая вмятина на корпусе
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
244x210x151
Страна производитель
Китай
Внешний вид : хорошее состояние Комплектность : чайник , подставка , коробка Причина уценки : повреждена коробка , потертости , небольшая вмятина на корпусе
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Уцененный товар Чайник электрический Hyundai HYK-S9900 хорошее состояние - стоимость товара 2300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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