Чайник BQ KT1000G Теплый Серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
165 х 242 х 233 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб.
В наличии
Код товара: 735952
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1 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
165 х 242 х 233 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х20
Вес, кг.
1.27
Описание товара Чайник BQ KT1000G Теплый Серый
Электрический чайник BQ KT1000G станет незаменимым помощником на вашей кухне, сочетая в себе стильный дизайн и функциональность. Его вместительный объем 1.7 л позволит быстро вскипятить воду для всей семьи, а мощность 2200 Вт обеспечит быстрый нагрев. Корпус из термостойкого стекла Boroglass выдерживает высокие температуры, не влияет на вкус воды, а также придает чайнику элегантный вид, позволяя наблюдать за процессом закипания.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
165 х 242 х 233 мм
Страна производитель
Китай
Электрический чайник BQ KT1000G станет незаменимым помощником на вашей кухне, сочетая в себе стильный дизайн и функциональность. Его вместительный объем 1.7 л позволит быстро вскипятить воду для всей семьи, а мощность 2200 Вт обеспечит быстрый нагрев. Корпус из термостойкого стекла Boroglass выдерживает высокие температуры, не влияет на вкус воды, а также придает чайнику элегантный вид, позволяя наблюдать за процессом закипания.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Чайник BQ KT1000G Теплый Серый - стоимость товара 1830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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