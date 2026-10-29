Top.Mail.Ru
Чайник BQ KT1000G Теплый Серый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник BQ KT1000G Теплый Серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник BQ KT1000G Теплый Серый - фото 1
Чайник BQ KT1000G Теплый Серый - фото 2
Чайник BQ KT1000G Теплый Серый - фото 3
Чайник BQ KT1000G Теплый Серый - фото 4
Чайник BQ KT1000G Теплый Серый - фото 5
Чайник BQ KT1000G Теплый Серый - фото 6
Чайник BQ KT1000G Теплый Серый - фото 7
Чайник BQ KT1000G Теплый Серый - фото 8
Чайник BQ KT1000G Теплый Серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
165 х 242 х 233 мм
  • Чайник BQ KT1000G Теплый Серый - фото 1
  • Чайник BQ KT1000G Теплый Серый - фото 2
  • Чайник BQ KT1000G Теплый Серый - фото 3
  • Чайник BQ KT1000G Теплый Серый - фото 4
  • Чайник BQ KT1000G Теплый Серый - фото 5
  • Чайник BQ KT1000G Теплый Серый - фото 6
  • Чайник BQ KT1000G Теплый Серый - фото 7
  • Чайник BQ KT1000G Теплый Серый - фото 8
  • Чайник BQ KT1000G Теплый Серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735952
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чайник BQ KT1000G Теплый Серый
1 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
165 х 242 х 233 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х20
Вес, кг.
1.27

Описание товара Чайник BQ KT1000G Теплый Серый

Электрический чайник BQ KT1000G станет незаменимым помощником на вашей кухне, сочетая в себе стильный дизайн и функциональность. Его вместительный объем 1.7 л позволит быстро вскипятить воду для всей семьи, а мощность 2200 Вт обеспечит быстрый нагрев. Корпус из термостойкого стекла Boroglass выдерживает высокие температуры, не влияет на вкус воды, а также придает чайнику элегантный вид, позволяя наблюдать за процессом закипания.

Отзывы о товаре Чайник BQ KT1000G Теплый Серый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
165 х 242 х 233 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник BQ KT1000G станет незаменимым помощником на вашей кухне, сочетая в себе стильный дизайн и функциональность. Его вместительный объем 1.7 л позволит быстро вскипятить воду для всей семьи, а мощность 2200 Вт обеспечит быстрый нагрев. Корпус из термостойкого стекла Boroglass выдерживает высокие температуры, не влияет на вкус воды, а также придает чайнику элегантный вид, позволяя наблюдать за процессом закипания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник BQ KT1000G Теплый Серый - стоимость товара 1830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...