Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White хорошее состояние, 735581
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
19 000 Па
Емкость пылесборника
3200 мл (док станция, 310 мл пылесос)
Цвет
белый
Тип уборки
влажная, сухая
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Продолжительность автономной уборки, мин
180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%40 760 руб. 62 700 руб.
В наличии
Код товара: 735581
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40 760 руб. -35%
62 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Мощность всасывания
19 000 Па
Емкость пылесборника
3200 мл (док станция, 310 мл пылесос)
Уровень шума, дБ
63
Цвет
белый
Тип уборки
влажная, сухая
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
180
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х46х45
Вес, кг.
18.5
Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White хорошее состояние
Причина уценки: после ремонта (ремонт и очистка компонентов, потертости на корпусе, пыль в мешке) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, щетка-диск 2шт, документация
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Бренд
Мощность всасывания
19 000 Па
Емкость пылесборника
3200 мл (док станция, 310 мл пылесос)
Уровень шума, дБ
63
Цвет
белый
Тип уборки
влажная, сухая
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
180
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
200
Развернуть
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Причина уценки: после ремонта (ремонт и очистка компонентов, потертости на корпусе, пыль в мешке) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, щетка-диск 2шт, документация
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 40760 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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