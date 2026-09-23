Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White
**Смартфон Huawei NOVA 15 PRO 12+512Gb, белый (51098TRX)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15 PRO! Устройство сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, чтобы удовлетворить самые высокие требования. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15 PRO?** * **Потрясающий дисплей:** OLED-экран с диагональю 6,84 дюйма и разрешением 2856 x 1320 пикселей подарит вам невероятно чёткое и яркое изображение. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавность динамичных сцен. * **Мощная производительность:** процессор Kirin 9010S и 12 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными приложениями без задержек. * **Вместительная память:** 512 ГБ встроенной памяти хватит для хранения всех ваших фото, видео и приложений. * **Качественная съёмка:** 4 тыловые камеры помогут создавать профессиональные снимки и видео. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 6500 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. * **Современные технологии связи:** Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11be, NFC — всё, что нужно для комфортного обмена данными и подключения периферийных устройств. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев обеспечит надёжную защиту ваших данных, а поддержка двух SIM-карт даст возможность оптимально организовать вашу связь. * **Защита от внешних воздействий:** класс пылевлагозащиты IP65 позволяет не бояться пыли и брызг воды. Стильный моноблочный корпус из стекла в элегантном белом цвете сделает Huawei NOVA 15 PRO не только мощным инструментом, но и модным аксессуаром. USB Type-C обеспечит удобное подключение к другим устройствам. Выберите Huawei NOVA 15 PRO — выберите качество, стиль и передовые технологии!
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Теги товара: Белый, 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Белый, С NFC, Две SIM-карты
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