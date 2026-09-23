Top.Mail.Ru
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 1
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 2
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 3
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 4
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 5
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 6
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 7
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 8
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 9
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 10
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Nova 15 Pro
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Процессор
Kirin 9010S
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 6
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 7
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 8
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 9
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 10
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735564
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15 Pro
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Kirin 9010S
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+13+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
BeiDou, ГЛОНАСС, GPS, Galileo, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
580

Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White

**Смартфон Huawei NOVA 15 PRO 12+512Gb, белый (51098TRX)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15 PRO! Устройство сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, чтобы удовлетворить самые высокие требования. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15 PRO?** * **Потрясающий дисплей:** OLED-экран с диагональю 6,84 дюйма и разрешением 2856 x 1320 пикселей подарит вам невероятно чёткое и яркое изображение. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавность динамичных сцен. * **Мощная производительность:** процессор Kirin 9010S и 12 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными приложениями без задержек. * **Вместительная память:** 512 ГБ встроенной памяти хватит для хранения всех ваших фото, видео и приложений. * **Качественная съёмка:** 4 тыловые камеры помогут создавать профессиональные снимки и видео. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 6500 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. * **Современные технологии связи:** Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11be, NFC — всё, что нужно для комфортного обмена данными и подключения периферийных устройств. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев обеспечит надёжную защиту ваших данных, а поддержка двух SIM-карт даст возможность оптимально организовать вашу связь. * **Защита от внешних воздействий:** класс пылевлагозащиты IP65 позволяет не бояться пыли и брызг воды. Стильный моноблочный корпус из стекла в элегантном белом цвете сделает Huawei NOVA 15 PRO не только мощным инструментом, но и модным аксессуаром. USB Type-C обеспечит удобное подключение к другим устройствам. Выберите Huawei NOVA 15 PRO — выберите качество, стиль и передовые технологии!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15 Pro
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Kirin 9010S
Частота процессора, МГц
2500
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+13+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
BeiDou, ГЛОНАСС, GPS, Galileo, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei NOVA 15 PRO 12+512Gb, белый (51098TRX)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15 PRO! Устройство сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, чтобы удовлетворить самые высокие требования. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15 PRO?** * **Потрясающий дисплей:** OLED-экран с диагональю 6,84 дюйма и разрешением 2856 x 1320 пикселей подарит вам невероятно чёткое и яркое изображение. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавность динамичных сцен. * **Мощная производительность:** процессор Kirin 9010S и 12 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными приложениями без задержек. * **Вместительная память:** 512 ГБ встроенной памяти хватит для хранения всех ваших фото, видео и приложений. * **Качественная съёмка:** 4 тыловые камеры помогут создавать профессиональные снимки и видео. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 6500 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. * **Современные технологии связи:** Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11be, NFC — всё, что нужно для комфортного обмена данными и подключения периферийных устройств. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев обеспечит надёжную защиту ваших данных, а поддержка двух SIM-карт даст возможность оптимально организовать вашу связь. * **Защита от внешних воздействий:** класс пылевлагозащиты IP65 позволяет не бояться пыли и брызг воды. Стильный моноблочный корпус из стекла в элегантном белом цвете сделает Huawei NOVA 15 PRO не только мощным инструментом, но и модным аксессуаром. USB Type-C обеспечит удобное подключение к другим устройствам. Выберите Huawei NOVA 15 PRO — выберите качество, стиль и передовые технологии!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRX White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...