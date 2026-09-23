Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green
**Смартфон Huawei NOVA 15 PRO 12+512Gb, мятный (51098TSA)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15 PRO! Устройство 2026 года порадует вас высоким уровнем производительности и впечатляющими техническими характеристиками. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15 PRO?** * **Потрясающий дисплей:** OLED-экран с диагональю 6,84 дюйма и разрешением 2856 x 1320 пикселей обеспечивает яркое и чёткое изображение. Частота обновления 120 Гц делает динамичные сцены максимально плавными. * **Мощный процессор:** Kirin 9010S от HiSilicon гарантирует быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Чёткие и яркие снимки:** 4 тыловые камеры помогут вам создавать профессиональные фотографии и видео. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 6500 мАч обеспечит продолжительное использование без частой подзарядки. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. **Дополнительные преимущества:** * защита от пыли и влаги (класс IP65); * поддержка NFC и двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * сканер отпечатков пальцев для безопасности ваших данных; * Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11be для стабильного подключения к другим устройствам и сети. Стильный мятный корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei NOVA 15 PRO не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Huawei NOVA 15 PRO — и наслаждайтесь передовыми технологиями каждый день!
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 36 270 руб.9068 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green
-
В наличииЦена 40 280 руб.10070 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSB Black
-
В наличииЦена 44 280 руб.11070 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR
-
В наличииЦена 44 280 руб.11070 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYN Gold HONOR
-
В наличииЦена 48 300 руб.12075 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR
-
В наличииЦена 48 300 руб.12075 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR
-
В наличииЦена 49 910 руб.12478 руб. в СплитСмартфон Huawei Pura 80 12/256Gb (51098KEU) Frosted White
-
В наличииЦена 64 350 руб.16088 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR
-
В наличииЦена 68 370 руб.17093 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH H...
-
В наличииЦена 128 560 руб.32140 руб. в СплитСмартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White
-
В наличииЦена 157 360 руб.39340 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB Deep Blue eSim
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, С NFC, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green