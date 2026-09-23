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Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green купить с доставкой в Москве
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Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green

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Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green - фото 1
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green - фото 2
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green - фото 3
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green - фото 4
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green - фото 5
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green - фото 6
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green - фото 7
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green - фото 8
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green - фото 9
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Nova 15 Pro
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Процессор
Kirin 9010S
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green - фото 6
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green - фото 7
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green - фото 8
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green - фото 9
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735562
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Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Kirin 9010S
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+13+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
BeiDou, ГЛОНАСС, GPS, Galileo, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
580

Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green

**Смартфон Huawei NOVA 15 PRO 12+512Gb, мятный (51098TSA)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15 PRO! Устройство 2026 года порадует вас высоким уровнем производительности и впечатляющими техническими характеристиками. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15 PRO?** * **Потрясающий дисплей:** OLED-экран с диагональю 6,84 дюйма и разрешением 2856 x 1320 пикселей обеспечивает яркое и чёткое изображение. Частота обновления 120 Гц делает динамичные сцены максимально плавными. * **Мощный процессор:** Kirin 9010S от HiSilicon гарантирует быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Чёткие и яркие снимки:** 4 тыловые камеры помогут вам создавать профессиональные фотографии и видео. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 6500 мАч обеспечит продолжительное использование без частой подзарядки. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. **Дополнительные преимущества:** * защита от пыли и влаги (класс IP65); * поддержка NFC и двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * сканер отпечатков пальцев для безопасности ваших данных; * Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11be для стабильного подключения к другим устройствам и сети. Стильный мятный корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei NOVA 15 PRO не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Huawei NOVA 15 PRO — и наслаждайтесь передовыми технологиями каждый день!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSA Green




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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Kirin 9010S
Частота процессора, МГц
2500
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+13+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
BeiDou, ГЛОНАСС, GPS, Galileo, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei NOVA 15 PRO 12+512Gb, мятный (51098TSA)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15 PRO! Устройство 2026 года порадует вас высоким уровнем производительности и впечатляющими техническими характеристиками. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15 PRO?** * **Потрясающий дисплей:** OLED-экран с диагональю 6,84 дюйма и разрешением 2856 x 1320 пикселей обеспечивает яркое и чёткое изображение. Частота обновления 120 Гц делает динамичные сцены максимально плавными. * **Мощный процессор:** Kirin 9010S от HiSilicon гарантирует быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Чёткие и яркие снимки:** 4 тыловые камеры помогут вам создавать профессиональные фотографии и видео. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 6500 мАч обеспечит продолжительное использование без частой подзарядки. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. **Дополнительные преимущества:** * защита от пыли и влаги (класс IP65); * поддержка NFC и двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * сканер отпечатков пальцев для безопасности ваших данных; * Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11be для стабильного подключения к другим устройствам и сети. Стильный мятный корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei NOVA 15 PRO не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Huawei NOVA 15 PRO — и наслаждайтесь передовыми технологиями каждый день!
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