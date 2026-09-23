Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA)
Компактный и лёгкий ноутбук Hewlett-Packard с весом всего 1,4 кг отлично подойдёт для тех, кто ценит мобильность. Диагональ экрана 14 дюймов и высокое разрешение 1920x1200 порадуют чёткой и яркой картинкой на современной IPS-матрице. Мощный процессор AMD Ryzen 9 с 8 ядрами впечатлит быстрой работой как в повседневных задачах, так и при серьёзных нагрузках. 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают плавную многозадачность без зависаний, а быстрый SSD накопитель порадует моментальным запуском программ. Металлический корпус не только стильно выглядит, но и отличается прочностью. Удобство работы повышает подсветка клавиатуры, а защита данных — встроенный сканер отпечатка пальца. Современная операционная система Windows 11 Pro расширяет возможности использования. Интегрированная видеокарта отлично справится с ежедневными задачами. Такой ноутбук Hewlett-Packard станет надёжным спутником для работы и учёбы в любых условиях.
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