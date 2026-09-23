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Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA)

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Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA) - фото 1
Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA) - фото 2
Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA) - фото 3
Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA) - фото 4
Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA) - фото 5
Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA) - фото 6
Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA) - фото 7
Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA) - фото 8
Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Zbook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA) - фото 1
  • Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA) - фото 2
  • Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA) - фото 3
  • Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA) - фото 4
  • Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA) - фото 5
  • Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA) - фото 6
  • Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA) - фото 7
  • Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA) - фото 8
  • Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735552
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Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Zbook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
7940HS
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
51 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.3

Описание товара Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA)

Компактный и лёгкий ноутбук Hewlett-Packard с весом всего 1,4 кг отлично подойдёт для тех, кто ценит мобильность. Диагональ экрана 14 дюймов и высокое разрешение 1920x1200 порадуют чёткой и яркой картинкой на современной IPS-матрице. Мощный процессор AMD Ryzen 9 с 8 ядрами впечатлит быстрой работой как в повседневных задачах, так и при серьёзных нагрузках. 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают плавную многозадачность без зависаний, а быстрый SSD накопитель порадует моментальным запуском программ. Металлический корпус не только стильно выглядит, но и отличается прочностью. Удобство работы повышает подсветка клавиатуры, а защита данных — встроенный сканер отпечатка пальца. Современная операционная система Windows 11 Pro расширяет возможности использования. Интегрированная видеокарта отлично справится с ежедневными задачами. Такой ноутбук Hewlett-Packard станет надёжным спутником для работы и учёбы в любых условиях.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA)




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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Zbook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
7940HS
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
51 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и лёгкий ноутбук Hewlett-Packard с весом всего 1,4 кг отлично подойдёт для тех, кто ценит мобильность. Диагональ экрана 14 дюймов и высокое разрешение 1920x1200 порадуют чёткой и яркой картинкой на современной IPS-матрице. Мощный процессор AMD Ryzen 9 с 8 ядрами впечатлит быстрой работой как в повседневных задачах, так и при серьёзных нагрузках. 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают плавную многозадачность без зависаний, а быстрый SSD накопитель порадует моментальным запуском программ. Металлический корпус не только стильно выглядит, но и отличается прочностью. Удобство работы повышает подсветка клавиатуры, а защита данных — встроенный сканер отпечатка пальца. Современная операционная система Windows 11 Pro расширяет возможности использования. Интегрированная видеокарта отлично справится с ежедневными задачами. Такой ноутбук Hewlett-Packard станет надёжным спутником для работы и учёбы в любых условиях.
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Отзывы


Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS 1Tb SSD 16Gb Gray Win11Pro (8L8P5PA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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