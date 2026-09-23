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Ноутбук HP ZBook 8 G1i 16" IPS Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7V8UT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ZBook 8 G1i 16" IPS Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7V8UT)

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Ноутбук HP ZBook 8 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7V8UT) - фото 1
Ноутбук HP ZBook 8 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7V8UT) - фото 2
Ноутбук HP ZBook 8 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7V8UT) - фото 3
Ноутбук HP ZBook 8 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7V8UT) - фото 4
Ноутбук HP ZBook 8 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7V8UT) - фото 5
Ноутбук HP ZBook 8 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7V8UT) - фото 6
Ноутбук HP ZBook 8 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7V8UT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ZBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7V8UT) - фото 1
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7V8UT) - фото 2
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7V8UT) - фото 3
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7V8UT) - фото 4
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7V8UT) - фото 5
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7V8UT) - фото 6
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7V8UT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
279 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735551
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ZBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
265H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 500 Ada
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
77 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.92

Описание товара Ноутбук HP ZBook 8 G1i 16" IPS Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7V8UT)

Ноутбук Hewlett-Packard с диагональю 16 дюймов создан для тех, кто ценит производительность и комфорт. Высокое разрешение 3840x2400 порадует невероятно четкой картинкой и яркими деталями — идеально для работы с графикой и фильмов в отличном качестве. 16 ядер процессора Intel Core Ultra 7 и 32 Гб оперативной памяти справятся с любыми сложными задачами: от тяжелых профессиональных программ до многозадачности. SSD на 1 ТБ позволяет хранить большие объемы данных, а 4 Гб видеопамяти отлично подходят для работы с видео и графикой. Тонкий и элегантный алюминиевый корпус в сочетании с небольшим весом 1,76 кг делает ноутбук мобильным помощником. Современная версия Bluetooth 5.3 ускоряет беспроводные подключения, а сканер отпечатка пальца обеспечивает надежную защиту данных. Установленная Windows 11 Pro сразу готова к работе. Ноутбук Hewlett-Packard — мощный и стильный инструмент для профессионалов, которым важна быстрая работа и безопасность.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ZBook 8 G1i 16" IPS Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7V8UT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ZBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
265H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 500 Ada
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
77 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Hewlett-Packard с диагональю 16 дюймов создан для тех, кто ценит производительность и комфорт. Высокое разрешение 3840x2400 порадует невероятно четкой картинкой и яркими деталями — идеально для работы с графикой и фильмов в отличном качестве. 16 ядер процессора Intel Core Ultra 7 и 32 Гб оперативной памяти справятся с любыми сложными задачами: от тяжелых профессиональных программ до многозадачности. SSD на 1 ТБ позволяет хранить большие объемы данных, а 4 Гб видеопамяти отлично подходят для работы с видео и графикой. Тонкий и элегантный алюминиевый корпус в сочетании с небольшим весом 1,76 кг делает ноутбук мобильным помощником. Современная версия Bluetooth 5.3 ускоряет беспроводные подключения, а сканер отпечатка пальца обеспечивает надежную защиту данных. Установленная Windows 11 Pro сразу готова к работе. Ноутбук Hewlett-Packard — мощный и стильный инструмент для профессионалов, которым важна быстрая работа и безопасность.
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Отзывы


Ноутбук HP ZBook 8 G1i 16" IPS Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7V8UT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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