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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ZBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
279 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735551
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Описание товара Ноутбук HP ZBook 8 G1i 16" IPS Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7V8UT)
Ноутбук Hewlett-Packard с диагональю 16 дюймов создан для тех, кто ценит производительность и комфорт. Высокое разрешение 3840x2400 порадует невероятно четкой картинкой и яркими деталями — идеально для работы с графикой и фильмов в отличном качестве. 16 ядер процессора Intel Core Ultra 7 и 32 Гб оперативной памяти справятся с любыми сложными задачами: от тяжелых профессиональных программ до многозадачности. SSD на 1 ТБ позволяет хранить большие объемы данных, а 4 Гб видеопамяти отлично подходят для работы с видео и графикой.
Тонкий и элегантный алюминиевый корпус в сочетании с небольшим весом 1,76 кг делает ноутбук мобильным помощником. Современная версия Bluetooth 5.3 ускоряет беспроводные подключения, а сканер отпечатка пальца обеспечивает надежную защиту данных. Установленная Windows 11 Pro сразу готова к работе. Ноутбук Hewlett-Packard — мощный и стильный инструмент для профессионалов, которым важна быстрая работа и безопасность.
Ноутбук Hewlett-Packard с диагональю 16 дюймов создан для тех, кто ценит производительность и комфорт. Высокое разрешение 3840x2400 порадует невероятно четкой картинкой и яркими деталями — идеально для работы с графикой и фильмов в отличном качестве. 16 ядер процессора Intel Core Ultra 7 и 32 Гб оперативной памяти справятся с любыми сложными задачами: от тяжелых профессиональных программ до многозадачности. SSD на 1 ТБ позволяет хранить большие объемы данных, а 4 Гб видеопамяти отлично подходят для работы с видео и графикой.
Тонкий и элегантный алюминиевый корпус в сочетании с небольшим весом 1,76 кг делает ноутбук мобильным помощником. Современная версия Bluetooth 5.3 ускоряет беспроводные подключения, а сканер отпечатка пальца обеспечивает надежную защиту данных. Установленная Windows 11 Pro сразу готова к работе. Ноутбук Hewlett-Packard — мощный и стильный инструмент для профессионалов, которым важна быстрая работа и безопасность.
Ноутбук HP ZBook 8 G1i 16" IPS Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7V8UT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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