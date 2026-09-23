Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (C1JQ2PT)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (C1JQ2PT)
Этот ноутбук Hewlett-Packard создан для тех, кто ценит настоящую производительность. Мощный 16-ядерный процессор и 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 с лёгкостью справляются с любыми задачами — от многозадачности до работы с тяжелыми программами. Дискретная видеокарта с 4 Гб собственной памяти поддержит графику на высоте, а быстрый SSD обеспечит моментальный отклик при запуске приложений. Экран на матрице IPS дарит насыщенные цвета и отличные углы обзора, а 60 Гц частота обновления делает картинку плавной. Серебристый корпус выглядит современно и стильно, а компактная клавиатура с подсветкой пригодится для поздней работы или учёбы. Для дополнительной безопасности предусмотрен сканер отпечатка пальца. Установлена профессиональная Windows 11 Pro — всё готово для серьёзной работы. Удобный USB Type-C порт дополняет набор современных функций. Надёжный аккумулятор Li-Pol сохраняет заряд для долгой автономности.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, для школы и школьника
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 212 790 руб.53198 руб. в СплитНоутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255...
-
В наличииЦена 221 260 руб.55315 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 14" M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space ...
-
В наличииЦена 263 270 руб.65818 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3)
-
В наличииЦена 304 560 руб.76140 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver
-
В наличииЦена 307 810 руб.76953 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 ...
-
В наличииЦена 361 830 руб.90458 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 ...
-
В наличииЦена 361 830 руб.90458 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16'' M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silve...
-
В наличииЦена 386 050 руб.96513 руб. в СплитНоутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-98UM Core Ultra 9 275...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (C1JQ2PT)