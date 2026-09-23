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Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (C1JQ2PT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (C1JQ2PT)

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Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (C1JQ2PT) - фото 1
Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (C1JQ2PT) - фото 2
Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (C1JQ2PT) - фото 3
Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (C1JQ2PT) - фото 4
Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (C1JQ2PT) - фото 5
Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (C1JQ2PT) - фото 6
Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (C1JQ2PT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ZBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (C1JQ2PT) - фото 1
  • Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (C1JQ2PT) - фото 2
  • Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (C1JQ2PT) - фото 3
  • Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (C1JQ2PT) - фото 4
  • Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (C1JQ2PT) - фото 5
  • Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (C1JQ2PT) - фото 6
  • Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (C1JQ2PT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
221 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735550
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Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ZBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 500 Ada
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
77 Вт-ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (C1JQ2PT)

Этот ноутбук Hewlett-Packard создан для тех, кто ценит настоящую производительность. Мощный 16-ядерный процессор и 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 с лёгкостью справляются с любыми задачами — от многозадачности до работы с тяжелыми программами. Дискретная видеокарта с 4 Гб собственной памяти поддержит графику на высоте, а быстрый SSD обеспечит моментальный отклик при запуске приложений. Экран на матрице IPS дарит насыщенные цвета и отличные углы обзора, а 60 Гц частота обновления делает картинку плавной. Серебристый корпус выглядит современно и стильно, а компактная клавиатура с подсветкой пригодится для поздней работы или учёбы. Для дополнительной безопасности предусмотрен сканер отпечатка пальца. Установлена профессиональная Windows 11 Pro — всё готово для серьёзной работы. Удобный USB Type-C порт дополняет набор современных функций. Надёжный аккумулятор Li-Pol сохраняет заряд для долгой автономности.

Отзывы о товаре Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (C1JQ2PT)




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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ZBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 500 Ada
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
77 Вт-ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Hewlett-Packard создан для тех, кто ценит настоящую производительность. Мощный 16-ядерный процессор и 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 с лёгкостью справляются с любыми задачами — от многозадачности до работы с тяжелыми программами. Дискретная видеокарта с 4 Гб собственной памяти поддержит графику на высоте, а быстрый SSD обеспечит моментальный отклик при запуске приложений. Экран на матрице IPS дарит насыщенные цвета и отличные углы обзора, а 60 Гц частота обновления делает картинку плавной. Серебристый корпус выглядит современно и стильно, а компактная клавиатура с подсветкой пригодится для поздней работы или учёбы. Для дополнительной безопасности предусмотрен сканер отпечатка пальца. Установлена профессиональная Windows 11 Pro — всё готово для серьёзной работы. Удобный USB Type-C порт дополняет набор современных функций. Надёжный аккумулятор Li-Pol сохраняет заряд для долгой автономности.
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Отзывы


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