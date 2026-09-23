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Ноутбук HP ZBook 8 G1ak 14" Ryzen AI 7 PRO 350 32Gb/SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7L4UT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ZBook 8 G1ak 14" Ryzen AI 7 PRO 350 32Gb/SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7L4UT)

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Ноутбук HP ZBook 8 G1ak 14&quot; Ryzen AI 7 PRO 350 32Gb/SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7L4UT) - фото 1
Ноутбук HP ZBook 8 G1ak 14&quot; Ryzen AI 7 PRO 350 32Gb/SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7L4UT) - фото 2
Ноутбук HP ZBook 8 G1ak 14&quot; Ryzen AI 7 PRO 350 32Gb/SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7L4UT) - фото 3
Ноутбук HP ZBook 8 G1ak 14&quot; Ryzen AI 7 PRO 350 32Gb/SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7L4UT) - фото 4
Ноутбук HP ZBook 8 G1ak 14&quot; Ryzen AI 7 PRO 350 32Gb/SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7L4UT) - фото 5
Ноутбук HP ZBook 8 G1ak 14&quot; Ryzen AI 7 PRO 350 32Gb/SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7L4UT) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ZBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1ak 14&quot; Ryzen AI 7 PRO 350 32Gb/SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7L4UT) - фото 1
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1ak 14&quot; Ryzen AI 7 PRO 350 32Gb/SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7L4UT) - фото 2
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1ak 14&quot; Ryzen AI 7 PRO 350 32Gb/SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7L4UT) - фото 3
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1ak 14&quot; Ryzen AI 7 PRO 350 32Gb/SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7L4UT) - фото 4
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1ak 14&quot; Ryzen AI 7 PRO 350 32Gb/SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7L4UT) - фото 5
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1ak 14&quot; Ryzen AI 7 PRO 350 32Gb/SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7L4UT) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
118 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735549
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ZBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7 PRO
Модель процессора
350
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
62 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук HP ZBook 8 G1ak 14" Ryzen AI 7 PRO 350 32Gb/SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7L4UT)

Лёгкий и стильный ноутбук Hewlett-Packard весит всего 1,44 кг — идеален для активных будней и путешествий. Прочный алюминиевый корпус подчёркивает его надёжность и современный характер. Яркий 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 подарит чёткую картинку, которая не ускользнёт от взгляда даже в деталях. Восемь ядер процессора AMD и мощная графика AMD Radeon 860M делают этот ноутбук отличным выбором для многозадачности, работы с графикой или развлечений. Оперативная память на 32 Гб и вместительный SSD на 1024 Гб обеспечивают мгновенный запуск программ и огромное пространство для ваших файлов. Ноутбук оснащён современным Bluetooth v5.4 для быстрой связи с устройствами. Продуманные детали — подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца — делают работу комфортной и безопасной. А аккумулятор Li-Pol гарантирует уверенную автономность. Создан для тех, кто ценит производительность, мобильность и новейшие технологии на Windows 11 Pro.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ZBook 8 G1ak 14" Ryzen AI 7 PRO 350 32Gb/SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7L4UT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ZBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7 PRO
Развернуть
Модель процессора
350
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
62 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкий и стильный ноутбук Hewlett-Packard весит всего 1,44 кг — идеален для активных будней и путешествий. Прочный алюминиевый корпус подчёркивает его надёжность и современный характер. Яркий 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 подарит чёткую картинку, которая не ускользнёт от взгляда даже в деталях. Восемь ядер процессора AMD и мощная графика AMD Radeon 860M делают этот ноутбук отличным выбором для многозадачности, работы с графикой или развлечений. Оперативная память на 32 Гб и вместительный SSD на 1024 Гб обеспечивают мгновенный запуск программ и огромное пространство для ваших файлов. Ноутбук оснащён современным Bluetooth v5.4 для быстрой связи с устройствами. Продуманные детали — подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца — делают работу комфортной и безопасной. А аккумулятор Li-Pol гарантирует уверенную автономность. Создан для тех, кто ценит производительность, мобильность и новейшие технологии на Windows 11 Pro.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ZBook 8 G1ak 14" Ryzen AI 7 PRO 350 32Gb/SSD1Tb Win 11 Pro 64 silver (BX7L4UT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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