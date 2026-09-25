Top.Mail.Ru
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6" IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6" IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 1
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 2
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 3
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 4
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 5
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 6
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 7
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 8
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 9
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 10
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 11
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 12
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 13
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 14
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 15
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 16
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 17
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 18
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 19
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 20
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 21
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 22
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 23
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Windows 11 Home
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 1
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 2
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 3
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 4
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 5
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 6
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 7
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 8
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 9
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 10
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 11
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 12
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 13
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 14
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 15
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 16
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 17
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 18
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 19
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 20
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 21
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 22
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 23
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 340 руб. 
Начислим 1478 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735548
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6" IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA)
92 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6" IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA)

Этот ноутбук Hewlett-Packard с диагональю 15,6 дюйма сочетает мощность и комфорт для современных задач. Восьмиядерный процессор Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают высокую скорость работы в многозадачном режиме — и в офисных приложениях, и при творческих проектах. Встроенный SSD на 512 Гб позволит хранить внушительную коллекцию файлов и запускать системы и программы за мгновения. Картридер добавит удобства для работы с фото и видео, а 6 Гб видеопамяти отлично подходят для графических задач и просмотра мультимедиа в высоком качестве. Клавиатура с подсветкой позволяет оставаться продуктивным даже вечером. Экран Full HD дарит чёткое изображение, а современный Bluetooth v5.3 и порт USB Type-C облегчают подключение нужной техники. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук практичным для дома, учёбы и работы. Управлять ноутбуком удобно благодаря предустановленной Windows 11 Home.

Отзывы о товаре Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6" IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Hewlett-Packard с диагональю 15,6 дюйма сочетает мощность и комфорт для современных задач. Восьмиядерный процессор Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают высокую скорость работы в многозадачном режиме — и в офисных приложениях, и при творческих проектах. Встроенный SSD на 512 Гб позволит хранить внушительную коллекцию файлов и запускать системы и программы за мгновения. Картридер добавит удобства для работы с фото и видео, а 6 Гб видеопамяти отлично подходят для графических задач и просмотра мультимедиа в высоком качестве. Клавиатура с подсветкой позволяет оставаться продуктивным даже вечером. Экран Full HD дарит чёткое изображение, а современный Bluetooth v5.3 и порт USB Type-C облегчают подключение нужной техники. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук практичным для дома, учёбы и работы. Управлять ноутбуком удобно благодаря предустановленной Windows 11 Home.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6" IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA) - по цене 92340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...