Ноутбук HP Probook 4 G1iR 16" IPS Core 7-240H 16GB/1TB SSD Win 11 Home серебристый (C18C8PC)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP Probook 4 G1iR 16" IPS Core 7-240H 16GB/1TB SSD Win 11 Home серебристый (C18C8PC)
Этот серебристый ноутбук HP сочетает внушительную диагональ 16 дюймов с компактным весом 1,74 кг — комфортно брать с собой и работать где угодно. Мощный 10-ядерный процессор и 16 Гб современной оперативной памяти DDR5 легко справляются с параллельными задачами: презентации, программирование, потоковое видео и многое другое работают плавно. Экран на базе IPS-матрицы обеспечивает яркую и насыщенную картинку, а частота обновления 60 Гц дарит приятный опыт в ежедневных сценариях. SSD накопитель ускоряет загрузку системы и файлов, а из двух портов USB Type-C удобно подзарядить гаджеты или быстро передать данные. Подсветка клавиатуры позволит не сбавлять темпа даже вечером, а экономичный аккумулятор Li-Pol гарантирует достойную автономность. Установленная Windows 11 Home готова к работе и развлечениям с первого старта.
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