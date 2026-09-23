Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16" IPS Core Ultra 7 255U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K5AV)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16" IPS Core Ultra 7 255U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K5AV)
Мощный ноутбук Hewlett-Packard с внушительным 16-дюймовым IPS-экраном и расширенным разрешением 1920x1200 порадует всех, кто ценит комфорт при работе и развлечениях. 12 ядер процессора Intel с легкостью справляются с ресурсоемкими задачами — такой ноутбук отлично подойдёт для профессионалов, студентов и всех, кто привык работать на высоких скоростях. Большой SSD на 512 Гб позволит хранить важные документы и медиафайлы без компромиссов, а оперативная память в 16 Гб делает ноутбук отзывчивым даже при одновременной работе с несколькими задачами. Современная версия Bluetooth v5.3 обеспечивает быструю и стабильную беспроводную связь. Клавиатура с подсветкой создаёт удобство при работе в тёмное время суток, а сканер отпечатка пальца гарантирует быстрый и безопасный вход. Лёгкий и прочный корпус из алюминия сочетает стиль с долговечностью. Предусмотрены сразу два USB Type-C порта для подключения необходимых аксессуаров. Универсальное решение для тех, кто ищет баланс функциональности и элегантности — Hewlett-Packard для уверенного движения вперёд!
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