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Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16" IPS Core Ultra 7 255U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K5AV) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16" IPS Core Ultra 7 255U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K5AV)

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Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 255U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K5AV) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 255U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K5AV) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 255U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K5AV) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 255U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K5AV) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 255U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K5AV) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 255U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K5AV) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 4
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 255U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K5AV) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 255U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K5AV) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 255U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K5AV) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 255U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K5AV) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 255U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K5AV) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; IPS Core Ultra 7 255U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K5AV) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735545
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 4
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.23

Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16" IPS Core Ultra 7 255U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K5AV)

Мощный ноутбук Hewlett-Packard с внушительным 16-дюймовым IPS-экраном и расширенным разрешением 1920x1200 порадует всех, кто ценит комфорт при работе и развлечениях. 12 ядер процессора Intel с легкостью справляются с ресурсоемкими задачами — такой ноутбук отлично подойдёт для профессионалов, студентов и всех, кто привык работать на высоких скоростях. Большой SSD на 512 Гб позволит хранить важные документы и медиафайлы без компромиссов, а оперативная память в 16 Гб делает ноутбук отзывчивым даже при одновременной работе с несколькими задачами. Современная версия Bluetooth v5.3 обеспечивает быструю и стабильную беспроводную связь. Клавиатура с подсветкой создаёт удобство при работе в тёмное время суток, а сканер отпечатка пальца гарантирует быстрый и безопасный вход. Лёгкий и прочный корпус из алюминия сочетает стиль с долговечностью. Предусмотрены сразу два USB Type-C порта для подключения необходимых аксессуаров. Универсальное решение для тех, кто ищет баланс функциональности и элегантности — Hewlett-Packard для уверенного движения вперёд!

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16" IPS Core Ultra 7 255U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K5AV)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 4
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный ноутбук Hewlett-Packard с внушительным 16-дюймовым IPS-экраном и расширенным разрешением 1920x1200 порадует всех, кто ценит комфорт при работе и развлечениях. 12 ядер процессора Intel с легкостью справляются с ресурсоемкими задачами — такой ноутбук отлично подойдёт для профессионалов, студентов и всех, кто привык работать на высоких скоростях. Большой SSD на 512 Гб позволит хранить важные документы и медиафайлы без компромиссов, а оперативная память в 16 Гб делает ноутбук отзывчивым даже при одновременной работе с несколькими задачами. Современная версия Bluetooth v5.3 обеспечивает быструю и стабильную беспроводную связь. Клавиатура с подсветкой создаёт удобство при работе в тёмное время суток, а сканер отпечатка пальца гарантирует быстрый и безопасный вход. Лёгкий и прочный корпус из алюминия сочетает стиль с долговечностью. Предусмотрены сразу два USB Type-C порта для подключения необходимых аксессуаров. Универсальное решение для тех, кто ищет баланс функциональности и элегантности — Hewlett-Packard для уверенного движения вперёд!
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Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16" IPS Core Ultra 7 255U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K5AV) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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