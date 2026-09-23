Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16" Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K2AV)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16" Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K2AV)
Hewlett-Packard предлагает ноутбук с большим 16-дюймовым экраном высокого разрешения 1920x1200 — для тех, кто ценит удобство работы с документами и простор рабочего пространства. Сердце устройства — мощный 12-ядерный процессор серии Intel Core Ultra 5 и современная оперативная память DDR5 объёмом 16 Гб: этот ноутбук не подведёт в многозадачности и справится даже с ресурсоёмкими приложениями. Встроенная видеокарта отлично подойдёт для повседневных задач. Корпус из алюминия не только прочен, но и смотрится стильно. Встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и надёжный доступ к системе. Две USB Type-C позволяют легко подключать современные устройства и аксессуары. Клавиатура с подсветкой делает работу комфортной даже вечером. Быстрый SSD-накопитель даёт молниеносный запуск и загрузку файлов, а благодаря матрице IPS глаза не устанут от долгой работы за экраном. Ноутбук поставляется без операционной системы — вы сами выбираете, что установить для максимального комфорта.
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