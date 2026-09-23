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Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16" Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K2AV) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16" Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K2AV)

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Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K2AV) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K2AV) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K2AV) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K2AV) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K2AV) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K2AV) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K2AV) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K2AV) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K2AV) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K2AV) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K2AV) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16&quot; Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K2AV) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735544
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Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.23

Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16" Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K2AV)

Hewlett-Packard предлагает ноутбук с большим 16-дюймовым экраном высокого разрешения 1920x1200 — для тех, кто ценит удобство работы с документами и простор рабочего пространства. Сердце устройства — мощный 12-ядерный процессор серии Intel Core Ultra 5 и современная оперативная память DDR5 объёмом 16 Гб: этот ноутбук не подведёт в многозадачности и справится даже с ресурсоёмкими приложениями. Встроенная видеокарта отлично подойдёт для повседневных задач. Корпус из алюминия не только прочен, но и смотрится стильно. Встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и надёжный доступ к системе. Две USB Type-C позволяют легко подключать современные устройства и аксессуары. Клавиатура с подсветкой делает работу комфортной даже вечером. Быстрый SSD-накопитель даёт молниеносный запуск и загрузку файлов, а благодаря матрице IPS глаза не устанут от долгой работы за экраном. Ноутбук поставляется без операционной системы — вы сами выбираете, что установить для максимального комфорта.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16" Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K2AV)




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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Hewlett-Packard предлагает ноутбук с большим 16-дюймовым экраном высокого разрешения 1920x1200 — для тех, кто ценит удобство работы с документами и простор рабочего пространства. Сердце устройства — мощный 12-ядерный процессор серии Intel Core Ultra 5 и современная оперативная память DDR5 объёмом 16 Гб: этот ноутбук не подведёт в многозадачности и справится даже с ресурсоёмкими приложениями. Встроенная видеокарта отлично подойдёт для повседневных задач. Корпус из алюминия не только прочен, но и смотрится стильно. Встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и надёжный доступ к системе. Две USB Type-C позволяют легко подключать современные устройства и аксессуары. Клавиатура с подсветкой делает работу комфортной даже вечером. Быстрый SSD-накопитель даёт молниеносный запуск и загрузку файлов, а благодаря матрице IPS глаза не устанут от долгой работы за экраном. Ноутбук поставляется без операционной системы — вы сами выбираете, что установить для максимального комфорта.
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Отзывы


Ноутбук HP ProBook 4 G1i 16" Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серебристый (AT7K2AV) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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