Ноутбук HP Probook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP5ET)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук HP Probook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP5ET)
Мощный ноутбук Hewlett-Packard с 12-ядерным процессором Intel справится даже с ресурсоемкими задачами — будь то работа с объемными проектами или многозадачность. 16-дюймовый экран с расширенным разрешением 1920x1200 порадует четкой детализацией и комфортом для длительного просмотра. SSD на 512 Гб обеспечит невероятную скорость загрузки и много места для всех файлов. 16 Гб оперативной памяти — чтобы любые приложения работали плавно и быстро. Устройство лёгкое для своих возможностей — всего 1,74 кг, его удобно брать с собой в дорогу или на учебу. Подсветка клавиатуры добавит комфорта при работе в темное время суток. Для быстрой и надёжной разблокировки есть сканер отпечатка пальца. Владельцу доступны два USB Type-C для современных подключений, а благодаря версии Bluetooth v5.3 быстро соедините гаджеты и аксессуары без лишних проводов. Работает ноутбук без операционной системы, поэтому вы сможете установить именно ту, которая вам нужна. Встроенная видеокарта оптимальна для работы, учебы и повседневных задач.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 87 990 руб.21998 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 88 210 руб.22053 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 88 290 руб.22073 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I516512B7D Core 5 120U ...
-
В наличииЦена 88 290 руб.22073 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook B1503CVA-I716512B0D 15,6" FHD Core 7 150...
-
В наличииЦена 88 290 руб.22073 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 4 G1i 14" Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver...
-
В наличииЦена 88 780 руб.22195 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb...
-
В наличииЦена 88 920 руб.22230 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb...
-
В наличииЦена 89 380 руб.22345 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 430N 120Hz Ultra...
-
В наличииЦена 89 560 руб.22390 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win1...
-
В наличииЦена 90 010 руб.22503 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 90 910 руб.22728 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 92 100 руб.23025 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук HP Probook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP5ET)