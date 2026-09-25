Ноутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT)
Этот ноутбук Hewlett-Packard создан для тех, кто ценит мощность и комфорт в работе. Большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 на основе матрицы IPS порадует яркой и чёткой картинкой — отличное решение как для работы с графикой, так и для отдыха за фильмом. 12-ядерный процессор Intel в сочетании с быстрой оперативной памятью DDR5 объёмом 8 Гб гарантирует быстрый отклик даже при серьёзных нагрузках, а просторный SSD на 512 Гб позволит хранить все самые важные файлы и проекты. Ноутбук не только производительный, но и удобный для повседневного использования: клавиатура с подсветкой обеспечивает комфортную работу при любом освещении, а сканер отпечатка пальца — безопасность и быстрый доступ к данным. Благодаря двум портам USB Type-C легко подключить необходимые устройства. Высокая версия Bluetooth v5.3 обеспечивает стабильное беспроводное соединение с современными аксессуарами. Этот ноутбук поставляется без операционной системы — полная свобода выбора софта для ваших задач. Всё, что нужно для продуктивного дня, уже в одной стильной и компактной модели Hewlett-Packard.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B26L0PT)