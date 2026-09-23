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Ноутбук HP ProBook 455 G8 45N85ES_16G 15.6" IPS FHD Ryzen 5 5600U 16Gb/512Gb SSD серебристый купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ProBook 455 G8 45N85ES_16G 15.6" IPS FHD Ryzen 5 5600U 16Gb/512Gb SSD серебристый

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Ноутбук HP ProBook 455 G8 45N85ES_16G 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 5600U 16Gb/512Gb SSD серебристый - фото 1
Ноутбук HP ProBook 455 G8 45N85ES_16G 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 5600U 16Gb/512Gb SSD серебристый - фото 2
Ноутбук HP ProBook 455 G8 45N85ES_16G 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 5600U 16Gb/512Gb SSD серебристый - фото 3
Ноутбук HP ProBook 455 G8 45N85ES_16G 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 5600U 16Gb/512Gb SSD серебристый - фото 4
Ноутбук HP ProBook 455 G8 45N85ES_16G 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 5600U 16Gb/512Gb SSD серебристый - фото 5
Ноутбук HP ProBook 455 G8 45N85ES_16G 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 5600U 16Gb/512Gb SSD серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 455
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 455 G8 45N85ES_16G 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 5600U 16Gb/512Gb SSD серебристый - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 455 G8 45N85ES_16G 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 5600U 16Gb/512Gb SSD серебристый - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 455 G8 45N85ES_16G 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 5600U 16Gb/512Gb SSD серебристый - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 455 G8 45N85ES_16G 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 5600U 16Gb/512Gb SSD серебристый - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 455 G8 45N85ES_16G 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 5600U 16Gb/512Gb SSD серебристый - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 455 G8 45N85ES_16G 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 5600U 16Gb/512Gb SSD серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735536
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Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 455
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
5600U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик, металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук HP ProBook 455 G8 45N85ES_16G 15.6" IPS FHD Ryzen 5 5600U 16Gb/512Gb SSD серебристый

HP предлагает ноутбук, который сочетает мощность и практичность. Лёгкий корпус — всего 1,74 кг — делает его удобным для ежедневных поездок и работы в пути. Эффективный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 с частотой 2,3 ГГц и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быстрый запуск и плавную работу приложений, отлично справляясь с многозадачностью и современными программами. Экран 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 на матрице IPS порадует чёткой, насыщенной картинкой под любым углом — отличный вариант для фильмов, учебы и работы с графикой. Благодаря одному USB Type-C можно подключать совместимые устройства для передачи данных или зарядки. Современный серебристый дизайн подчёркивает стиль, а отсутствие предустановленной операционной системы даёт свободу выбора и настройки под себя. Мощный, элегантный, мобильный — идеальное решение для тех, кто ценит производительность и универсальность.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 455 G8 45N85ES_16G 15.6" IPS FHD Ryzen 5 5600U 16Gb/512Gb SSD серебристый




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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 455
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
5600U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик, металл
Страна производитель
Китай
Описание
HP предлагает ноутбук, который сочетает мощность и практичность. Лёгкий корпус — всего 1,74 кг — делает его удобным для ежедневных поездок и работы в пути. Эффективный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 с частотой 2,3 ГГц и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быстрый запуск и плавную работу приложений, отлично справляясь с многозадачностью и современными программами. Экран 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 на матрице IPS порадует чёткой, насыщенной картинкой под любым углом — отличный вариант для фильмов, учебы и работы с графикой. Благодаря одному USB Type-C можно подключать совместимые устройства для передачи данных или зарядки. Современный серебристый дизайн подчёркивает стиль, а отсутствие предустановленной операционной системы даёт свободу выбора и настройки под себя. Мощный, элегантный, мобильный — идеальное решение для тех, кто ценит производительность и универсальность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 455 G8 45N85ES_16G 15.6" IPS FHD Ryzen 5 5600U 16Gb/512Gb SSD серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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