Ноутбук HP ProBook 455 G8 45N85ES_16G 15.6" IPS FHD Ryzen 5 5600U 16Gb/512Gb SSD серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 455 G8 45N85ES_16G 15.6" IPS FHD Ryzen 5 5600U 16Gb/512Gb SSD серебристый
HP предлагает ноутбук, который сочетает мощность и практичность. Лёгкий корпус — всего 1,74 кг — делает его удобным для ежедневных поездок и работы в пути. Эффективный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 с частотой 2,3 ГГц и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быстрый запуск и плавную работу приложений, отлично справляясь с многозадачностью и современными программами. Экран 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 на матрице IPS порадует чёткой, насыщенной картинкой под любым углом — отличный вариант для фильмов, учебы и работы с графикой. Благодаря одному USB Type-C можно подключать совместимые устройства для передачи данных или зарядки. Современный серебристый дизайн подчёркивает стиль, а отсутствие предустановленной операционной системы даёт свободу выбора и настройки под себя. Мощный, элегантный, мобильный — идеальное решение для тех, кто ценит производительность и универсальность.
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