Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5)
Стильный и современный ноутбук HP с большим 15,6-дюймовым экраном Full HD отлично подойдёт для работы, учёбы и развлечений. Корпус из алюминия делает устройство не только надёжным, но и приятным на ощупь. Мощный 10-ядерный процессор Intel Core i7 и быстрые 16 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу даже при высоких нагрузках. Встроенный SSD гарантирует моментальный запуск и молниеносный отклик приложений. Благодаря двум портам USB Type-C можно подключать современные гаджеты легко и удобно. За вашу безопасность отвечает сканер отпечатка пальца, а клавиатура с подсветкой позволяет комфортно работать даже в темноте. Небольшой вес — всего 1,79 кг — делает ноутбук HP идеальным спутником для мобильной жизни. Устройство поставляется без операционной системы, чтобы вы могли выбрать наиболее удобный вариант лично для себя.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5)