Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA)
Этот ноутбук Hewlett-Packard — сочетание производительности и удобства. Компактная диагональ экрана 14 дюймов вкупе с малым весом 1,38 кг делает его идеальным спутником для поездок, обучения и работы вне офиса. Мощный 10-ядерный процессор Intel Core i7 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают неспешную и комфортную работу даже с ресурсоёмкими задачами. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics подойдёт и для работы с изображениями, и для мультимедиа. Просторный SSD на 512 Гб — быстрый доступ к файлам и приложение всегда под рукой. Клавиатура с подсветкой оценят те, кто работает в любое время суток. Корпус из алюминия подчёркивает стиль и делает устройство прочным. Современный Bluetooth версии 5.3 помогает оставаться на связи с аксессуарами, а четыре разъёма (2 USB 3.0 и 2 USB Type-C) дают максимум свободы для подключения устройств. Full HD разрешение экрана гарантирует чёткое и яркое изображение для любых задач.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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