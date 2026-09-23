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Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V 14" 3k OLED 32Gb/1Tb SSD Blue Win11Pro (9V491AV) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V 14" 3k OLED 32Gb/1Tb SSD Blue Win11Pro (9V491AV)

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Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V 14&quot; 3k OLED 32Gb/1Tb SSD Blue Win11Pro (9V491AV) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V 14&quot; 3k OLED 32Gb/1Tb SSD Blue Win11Pro (9V491AV) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V 14&quot; 3k OLED 32Gb/1Tb SSD Blue Win11Pro (9V491AV) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V 14&quot; 3k OLED 32Gb/1Tb SSD Blue Win11Pro (9V491AV) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V 14&quot; 3k OLED 32Gb/1Tb SSD Blue Win11Pro (9V491AV) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V 14&quot; 3k OLED 32Gb/1Tb SSD Blue Win11Pro (9V491AV) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook Ultra
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V 14&quot; 3k OLED 32Gb/1Tb SSD Blue Win11Pro (9V491AV) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V 14&quot; 3k OLED 32Gb/1Tb SSD Blue Win11Pro (9V491AV) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V 14&quot; 3k OLED 32Gb/1Tb SSD Blue Win11Pro (9V491AV) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V 14&quot; 3k OLED 32Gb/1Tb SSD Blue Win11Pro (9V491AV) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V 14&quot; 3k OLED 32Gb/1Tb SSD Blue Win11Pro (9V491AV) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V 14&quot; 3k OLED 32Gb/1Tb SSD Blue Win11Pro (9V491AV) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
154 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735530
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Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP EliteBook Ultra
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
64 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.09

Описание товара Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V 14" 3k OLED 32Gb/1Tb SSD Blue Win11Pro (9V491AV)

Hewlett-Packard представляет ультрабук с мощным 8-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 и внушительным объёмом оперативной памяти — 32 Гб. Яркий OLED-экран с диагональю 14 дюймов поражает чёткой детализацией благодаря разрешению 2880x1800 — изображения выглядят живыми и насыщенными. Компактные размеры делают этот ноутбук идеальным спутником для работы и творчества в дороге. Корпус из алюминия не только стильный, но и надёжный. SSD-накопитель обеспечивает мгновенный запуск системы и приложений на базе Windows 11 Pro. Встроенный сканер отпечатка пальца ускоряет доступ к устройству и гарантирует безопасность данных. Подсветка клавиатуры позволит работать в любое время суток. Ультрабук оснащён портом USB Type-C — удобно для быстрой передачи данных или подключения аксессуаров. Энергоэффективный аккумулятор Li-Pol делает этот ноутбук идеальным выбором для тех, кто ценит мобильность и не хочет делать компромиссов между производительностью и комфортом.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V 14" 3k OLED 32Gb/1Tb SSD Blue Win11Pro (9V491AV)




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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP EliteBook Ultra
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
64 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Hewlett-Packard представляет ультрабук с мощным 8-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 и внушительным объёмом оперативной памяти — 32 Гб. Яркий OLED-экран с диагональю 14 дюймов поражает чёткой детализацией благодаря разрешению 2880x1800 — изображения выглядят живыми и насыщенными. Компактные размеры делают этот ноутбук идеальным спутником для работы и творчества в дороге. Корпус из алюминия не только стильный, но и надёжный. SSD-накопитель обеспечивает мгновенный запуск системы и приложений на базе Windows 11 Pro. Встроенный сканер отпечатка пальца ускоряет доступ к устройству и гарантирует безопасность данных. Подсветка клавиатуры позволит работать в любое время суток. Ультрабук оснащён портом USB Type-C — удобно для быстрой передачи данных или подключения аксессуаров. Энергоэффективный аккумулятор Li-Pol делает этот ноутбук идеальным выбором для тех, кто ценит мобильность и не хочет делать компромиссов между производительностью и комфортом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V 14" 3k OLED 32Gb/1Tb SSD Blue Win11Pro (9V491AV) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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