Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro)
HP выпускает элегантные ноутбуки с крупным 16-дюймовым экраном и высоким разрешением 1920x1200 — детали на таком дисплее выглядят эффектно даже при длительной работе. Мощный процессор с двенадцатью ядрами и современной памятью DDR5 на 16 Гб открывают быстрый доступ к любым приложениям, позволяют легко переключаться между задачами и работать без задержек. Благодаря SSD-накопителю запуск системы и файлов занимает доли секунды. Лёгкий серебристый корпус из металла не только привлекательно выглядит, но и впечатляет приятной на ощупь текстурой. Клавиатурная подсветка дарит комфорт в вечернее время, а современная Windows 11 Pro обеспечивает стабильность и удобство управления. Такой ноутбук отлично подойдёт тем, кому нужны стиль, производительность и надёжность в одном устройстве.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro)