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Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6TD8UT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6TD8UT)

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Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6TD8UT) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6TD8UT) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6TD8UT) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6TD8UT) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6TD8UT) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6TD8UT) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6TD8UT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 860
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6TD8UT) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6TD8UT) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6TD8UT) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6TD8UT) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6TD8UT) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6TD8UT) - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6TD8UT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735527
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 860
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.85

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6TD8UT)

Этот 16-дюймовый ноутбук Hewlett-Packard уверенно справляется с любыми задачами: мощный 12-ядерный процессор Intel и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают высокую производительность как для работы, так и для развлечений. Экран с разрешением 1920x1200 идеально подойдёт для просмотра фильмов, редактирования фото или работы с документами — комфорт на максимуме. 512 Гб SSD-памяти позволит хранить не только важные файлы, но и объёмные проекты. Благодаря встроенному кард-ридеру вы легко перенесёте фотографии с камеры, а два порта USB Type-C расширяют возможности подключения устройств. Современная версия Bluetooth 5.3 обеспечивает быструю и стабильную связь с аксессуарами. Корпус из алюминия выглядит элегантно и надежно. Подсветка клавиатуры позволяет работать в любом освещении, а сканер отпечатка пальца гарантирует безопасность и быстрый вход в систему. Операционная система Windows 11 Pro идеально подходит для профессиональных задач и делает работу ещё удобнее.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6TD8UT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 860
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот 16-дюймовый ноутбук Hewlett-Packard уверенно справляется с любыми задачами: мощный 12-ядерный процессор Intel и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают высокую производительность как для работы, так и для развлечений. Экран с разрешением 1920x1200 идеально подойдёт для просмотра фильмов, редактирования фото или работы с документами — комфорт на максимуме. 512 Гб SSD-памяти позволит хранить не только важные файлы, но и объёмные проекты. Благодаря встроенному кард-ридеру вы легко перенесёте фотографии с камеры, а два порта USB Type-C расширяют возможности подключения устройств. Современная версия Bluetooth 5.3 обеспечивает быструю и стабильную связь с аксессуарами. Корпус из алюминия выглядит элегантно и надежно. Подсветка клавиатуры позволяет работать в любом освещении, а сканер отпечатка пальца гарантирует безопасность и быстрый вход в систему. Операционная система Windows 11 Pro идеально подходит для профессиональных задач и делает работу ещё удобнее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6TD8UT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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