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Ноутбук HP EliteBook 830 G11 13.3" Touch Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6SU3UT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP EliteBook 830 G11 13.3" Touch Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6SU3UT)

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Ноутбук HP EliteBook 830 G11 13.3&quot; Touch Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6SU3UT) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 830 G11 13.3&quot; Touch Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6SU3UT) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 830 G11 13.3&quot; Touch Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6SU3UT) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 830 G11 13.3&quot; Touch Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6SU3UT) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 830 G11 13.3&quot; Touch Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6SU3UT) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 830 G11 13.3&quot; Touch Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6SU3UT) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 830
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук HP EliteBook 830 G11 13.3&quot; Touch Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6SU3UT) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 830 G11 13.3&quot; Touch Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6SU3UT) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 830 G11 13.3&quot; Touch Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6SU3UT) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 830 G11 13.3&quot; Touch Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6SU3UT) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 830 G11 13.3&quot; Touch Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6SU3UT) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
134 860 руб. 
Начислим 2158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735526
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук HP EliteBook 830 G11 13.3" Touch Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6SU3UT)
134 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 830
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 830 G11 13.3" Touch Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6SU3UT)

Компактный и лёгкий ноутбук Hewlett-Packard с диагональю 13,3 дюйма и стильным металлическим корпусом идеально впишется в ваш ритм жизни. Улучшенная картинка благодаря разрешению 1920x1200 и сенсорному экрану делает работу и просмотр контента по-настоящему комфортными. Мощный 12-ядерный процессор Intel и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу даже при больших нагрузках, а SSD на 512 Гб даст достаточно места для хранения важных файлов. Сканер отпечатка пальца надёжно защитит ваши данные. Современный стандарт Bluetooth v5.3 и два разъёма USB Type-C расширяют возможности подключения. Подсветка клавиатуры удобна при работе в любое время суток. Windows 11 Pro открывает доступ к профессиональным возможностям прямо из коробки.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 830 G11 13.3" Touch Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6SU3UT)




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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 830
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и лёгкий ноутбук Hewlett-Packard с диагональю 13,3 дюйма и стильным металлическим корпусом идеально впишется в ваш ритм жизни. Улучшенная картинка благодаря разрешению 1920x1200 и сенсорному экрану делает работу и просмотр контента по-настоящему комфортными. Мощный 12-ядерный процессор Intel и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу даже при больших нагрузках, а SSD на 512 Гб даст достаточно места для хранения важных файлов. Сканер отпечатка пальца надёжно защитит ваши данные. Современный стандарт Bluetooth v5.3 и два разъёма USB Type-C расширяют возможности подключения. Подсветка клавиатуры удобна при работе в любое время суток. Windows 11 Pro открывает доступ к профессиональным возможностям прямо из коробки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук HP EliteBook 830 G11 13.3" Touch Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6SU3UT) - по цене 134860 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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