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Ноутбук HP EliteBook 660 G11 14" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (902D8AV) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP EliteBook 660 G11 14" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (902D8AV)

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Ноутбук HP EliteBook 660 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (902D8AV) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 660 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (902D8AV) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 660 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (902D8AV) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 660 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (902D8AV) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 660 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (902D8AV) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 660 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (902D8AV) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook 660 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (902D8AV) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 660
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 660 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (902D8AV) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 660 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (902D8AV) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 660 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (902D8AV) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 660 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (902D8AV) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 660 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (902D8AV) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 660 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (902D8AV) - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook 660 G11 14&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (902D8AV) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735525
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Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 660
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 660 G11 14" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (902D8AV)

Этот ноутбук Hewlett-Packard создан для тех, кто ценит мощность и комфорт в современном дизайне. Большой IPS-экран с диагональю 16 дюймов и расширенным разрешением 1920x1200 подарит сочную картинку и дополнительное пространство для работы или развлечений. Целых 12 ядер процессора Intel Core Ultra 5 и быстрая память DDR5 объемом 16 Гб обеспечивают мгновенный отклик даже при запуске ресурсоемких приложений. SSD ускоряет загрузку системы и любых программ, а встроенная видеокарта отлично подходит для повседневных задач. Подсветка клавиатуры делает работу удобной даже в темноте, а сканер отпечатка пальца добавляет безопасности и скорости при входе. Серебристый цвет корпуса подчёркивает премиальный стиль устройства. Четкая частота обновления 60 Гц подойдет как для работы, так и для развлечений. Модель поставляется без ОС, что даст свободу выбрать именно ту систему, которая нужна.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 660 G11 14" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (902D8AV)




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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 660
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Hewlett-Packard создан для тех, кто ценит мощность и комфорт в современном дизайне. Большой IPS-экран с диагональю 16 дюймов и расширенным разрешением 1920x1200 подарит сочную картинку и дополнительное пространство для работы или развлечений. Целых 12 ядер процессора Intel Core Ultra 5 и быстрая память DDR5 объемом 16 Гб обеспечивают мгновенный отклик даже при запуске ресурсоемких приложений. SSD ускоряет загрузку системы и любых программ, а встроенная видеокарта отлично подходит для повседневных задач. Подсветка клавиатуры делает работу удобной даже в темноте, а сканер отпечатка пальца добавляет безопасности и скорости при входе. Серебристый цвет корпуса подчёркивает премиальный стиль устройства. Четкая частота обновления 60 Гц подойдет как для работы, так и для развлечений. Модель поставляется без ОС, что даст свободу выбрать именно ту систему, которая нужна.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 660 G11 14" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (902D8AV) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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