Ноутбук HP EliteBook 660 G11 16" Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (C9SB7U8)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 660 G11 16" Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (C9SB7U8)
Hewlett-Packard выпустил ноутбук, который отлично сочетает производительность и элегантность. Весит всего 1,74 кг — можно легко взять с собой на работу или учёбу, не чувствуя тяжести за спиной. Корпус из алюминия добавляет надёжности и ощущение премиального качества. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 подарит живое и яркое изображение — такая диагональ открывает комфорт для работы с документами, презентациями, графикой или интернет-сёрфингом. Мощный 12-ядерный процессор Intel и целых 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже с тяжёлыми задачами и многозадачностью. SSD на 512 Гб — это место для многих файлов и молниеносная загрузка системы на базе Windows 11 Pro. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения современных аксессуаров и быстрой передачи данных. Встроенная видеокарта подойдёт для ежедневных задач без лишних энергозатрат. Ноутбук Hewlett-Packard — для тех, кто хочет лёгкое и производительное устройство с современными возможностями и стильным внешним видом.
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