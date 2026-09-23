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Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6" IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6" IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV)

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Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6&quot; IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV) - фото 1
Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6&quot; IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV) - фото 2
Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6&quot; IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV) - фото 3
Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6&quot; IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV) - фото 4
Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6&quot; IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV) - фото 5
Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6&quot; IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV) - фото 6
Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6&quot; IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV) - фото 7
Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6&quot; IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Elitebook 650
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6&quot; IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV) - фото 1
  • Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6&quot; IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV) - фото 2
  • Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6&quot; IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV) - фото 3
  • Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6&quot; IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV) - фото 4
  • Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6&quot; IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV) - фото 5
  • Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6&quot; IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV) - фото 6
  • Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6&quot; IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV) - фото 7
  • Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6&quot; IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735523
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Elitebook 650
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч:
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6" IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV)

Ноутбук Hewlett-Packard с диагональю экрана 15,6 дюймов создан для универсальных задач: смотреть фильмы, работать с документами и запускать многозадачные приложения — всё это обеспечит производительный 10-ядерный процессор и 16 Гб оперативной памяти. Яркая IPS-матрица подарит насыщенные цвета под любым углом, а встроенная графика Intel Iris Xe Graphics отлично справится с графикой и мультимедиа. Быстрый SSD-накопитель ускоряет загрузку системы и программ. Для подключения гаджетов предусмотрены сразу два порта USB 2.0 и два порта USB 3.0, а ещё современный USB Type-C для быстрого обмена данными. Отсутствие оптического привода делает корпус лаконичнее и легче. Сканер отпечатка пальца добавит ноутбуку уровень безопасности, а скорость сетевого адаптера до 1000 Мбит/сек откроет быстрый доступ в интернет. Ноутбук поставляется с операционной системой DOS, что позволяет самостоятельно выбрать нужную ОС под свои задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6" IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Elitebook 650
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Развернуть
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч:
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Hewlett-Packard с диагональю экрана 15,6 дюймов создан для универсальных задач: смотреть фильмы, работать с документами и запускать многозадачные приложения — всё это обеспечит производительный 10-ядерный процессор и 16 Гб оперативной памяти. Яркая IPS-матрица подарит насыщенные цвета под любым углом, а встроенная графика Intel Iris Xe Graphics отлично справится с графикой и мультимедиа. Быстрый SSD-накопитель ускоряет загрузку системы и программ. Для подключения гаджетов предусмотрены сразу два порта USB 2.0 и два порта USB 3.0, а ещё современный USB Type-C для быстрого обмена данными. Отсутствие оптического привода делает корпус лаконичнее и легче. Сканер отпечатка пальца добавит ноутбуку уровень безопасности, а скорость сетевого адаптера до 1000 Мбит/сек откроет быстрый доступ в интернет. Ноутбук поставляется с операционной системой DOS, что позволяет самостоятельно выбрать нужную ОС под свои задачи.
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Отзывы


Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6" IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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