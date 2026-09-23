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Ноутбук Dell Pro 14 14" FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Dell Pro 14 14" FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854)

Отзывы(0)
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Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 1
Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 2
Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 3
Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 4
Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 5
Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 6
Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 7
Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 8
Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 9
Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 10
Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 11
Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Dell Pro 14
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 1
  • Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 2
  • Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 3
  • Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 4
  • Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 5
  • Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 6
  • Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 7
  • Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 8
  • Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 9
  • Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 10
  • Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 11
  • Ноутбук Dell Pro 14 14&quot; FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735521
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
235U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Dell Pro 14 14" FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854)

Компактный 14-дюймовый ноутбук Dell станет вашим незаменимым помощником для работы и учёбы. Мощный 12-ядерный процессор с частотой 2 ГГц обеспечивает быстрый отклик и высокую производительность даже при многозадачности. SSD-накопитель позволяет быстро загружать систему и запускать приложения, а современная оперативная память DDR5 поддерживает плавную работу без задержек. Яркий IPS-экран подарит чёткое изображение, а привычная частота обновления 60 Гц обеспечивает комфорт при длительном использовании. Клавиатура с подсветкой позволяет работать даже в тёмное время суток, а сканер отпечатка пальца гарантирует надёжную защиту ваших данных. Корпус из пластика делает ноутбук лёгким и мобильным, а стильный серебристый цвет подчеркнёт ваш вкус. Установленная операционная система Linux открывает широкие возможности для работы и творчества.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 14 14" FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854)




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
235U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный 14-дюймовый ноутбук Dell станет вашим незаменимым помощником для работы и учёбы. Мощный 12-ядерный процессор с частотой 2 ГГц обеспечивает быстрый отклик и высокую производительность даже при многозадачности. SSD-накопитель позволяет быстро загружать систему и запускать приложения, а современная оперативная память DDR5 поддерживает плавную работу без задержек. Яркий IPS-экран подарит чёткое изображение, а привычная частота обновления 60 Гц обеспечивает комфорт при длительном использовании. Клавиатура с подсветкой позволяет работать даже в тёмное время суток, а сканер отпечатка пальца гарантирует надёжную защиту ваших данных. Корпус из пластика делает ноутбук лёгким и мобильным, а стильный серебристый цвет подчеркнёт ваш вкус. Установленная операционная система Linux открывает широкие возможности для работы и творчества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Dell Pro 14 14" FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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