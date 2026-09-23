Ноутбук Dell Pro 14 14" FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Pro 14 14" FullHD Core 5 Ultra 235U 8GB/512GB SSD Linux (Pro14-5854)
Компактный 14-дюймовый ноутбук Dell станет вашим незаменимым помощником для работы и учёбы. Мощный 12-ядерный процессор с частотой 2 ГГц обеспечивает быстрый отклик и высокую производительность даже при многозадачности. SSD-накопитель позволяет быстро загружать систему и запускать приложения, а современная оперативная память DDR5 поддерживает плавную работу без задержек. Яркий IPS-экран подарит чёткое изображение, а привычная частота обновления 60 Гц обеспечивает комфорт при длительном использовании. Клавиатура с подсветкой позволяет работать даже в тёмное время суток, а сканер отпечатка пальца гарантирует надёжную защиту ваших данных. Корпус из пластика делает ноутбук лёгким и мобильным, а стильный серебристый цвет подчеркнёт ваш вкус. Установленная операционная система Linux открывает широкие возможности для работы и творчества.
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