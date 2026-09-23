Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6" IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6" IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811)
Dell с экраном 15,6 дюйма отлично подойдёт для работы, учёбы и развлечений — на таком дисплее удобно развернуть сразу несколько окон или смотреть видео в Full HD качестве благодаря разрешению 1920x1080. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук мобильным и современным. Мощный процессор Intel Core i7 и 8 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают высокую скорость работы даже в режиме многозадачности, а SSD-накопитель гарантирует быстрый запуск приложений. Защита данных на высоте — предусмотрен сканер отпечатка пальца. Работать комфортно и днём, и ночью позволяет клавиатура с подсветкой. Установленная Windows 11 Pro открывает дополнительные возможности для профессионалов. Встроенная видеокарта оптимальна для повседневных задач и офисных приложений.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
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Отзывы о товаре Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6" IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811)