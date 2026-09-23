Ноутбук Dell Latitude 54 14" FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Latitude 54 14" FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855)
Компактный 14-дюймовый ноутбук Dell — это сочетание современного стиля и технологичности. Яркий IPS-экран с разрешением 1920x1080 порадует четкой картинкой при просмотре фильмов, работе и учебе. Благодаря мощному 14-ядерному процессору и быстрой DDR5 памяти устройство отлично справится с многозадачностью и ресурсоемкими задачами. SSD-накопитель обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в темноте. Сканер отпечатка пальца — для быстрой и надежной защиты ваших данных. Серый цвет корпуса делает ноутбук строгим и универсальным компаньоном для бизнеса и творчества. Установленная операционная система Linux открывает широкие возможности для пользователей, ценящих гибкость и свободу в работе.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
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