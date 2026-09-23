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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Dell Pro Max 18 Plus
Операционная система
Linux
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
419 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735518
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Описание товара Ноутбук Dell Pro Max 18 Plus MB18250 18" QHD+ Core Ultra7 265HX 32GB/1TB SSD Linux Black (ProMax18-9312)
Вместительный 18-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 делает этот ноутбук Dell настоящей находкой для работы с графикой, просмотра фильмов и многозадачности. Частота обновления 120 Гц подарит плавную картинку в играх и при скроллинге страниц. Мощный 20-ядерный процессор с частотой 2,6 ГГц и огромный объём видеопамяти 24 Гб позволяют запускать требовательные приложения без задержек.
SSD-накопитель ускоряет загрузку системы и программ, а современная оперативная память DDR5 раскрывает потенциал производительности даже под нагрузкой. Подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца делают работу комфортной и безопасной. Стильный черный корпус выделяет устройство из множества других. На борту — стабильная и быстрая ОС Linux.
Вместительный 18-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 делает этот ноутбук Dell настоящей находкой для работы с графикой, просмотра фильмов и многозадачности. Частота обновления 120 Гц подарит плавную картинку в играх и при скроллинге страниц. Мощный 20-ядерный процессор с частотой 2,6 ГГц и огромный объём видеопамяти 24 Гб позволяют запускать требовательные приложения без задержек.
SSD-накопитель ускоряет загрузку системы и программ, а современная оперативная память DDR5 раскрывает потенциал производительности даже под нагрузкой. Подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца делают работу комфортной и безопасной. Стильный черный корпус выделяет устройство из множества других. На борту — стабильная и быстрая ОС Linux.
Ноутбук Dell Pro Max 18 Plus MB18250 18" QHD+ Core Ultra7 265HX 32GB/1TB SSD Linux Black (ProMax18-9312) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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