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Ноутбук Dell Pro Max 18 Plus MB18250 18" QHD+ Core Ultra7 265HX 32GB/1TB SSD Linux Black (ProMax18-9312) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Dell Pro Max 18 Plus MB18250 18" QHD+ Core Ultra7 265HX 32GB/1TB SSD Linux Black (ProMax18-9312)

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Ноутбук Dell Pro Max 18 Plus MB18250 18&quot; QHD+ Core Ultra7 265HX 32GB/1TB SSD Linux Black (ProMax18-9312) - фото 1
Ноутбук Dell Pro Max 18 Plus MB18250 18&quot; QHD+ Core Ultra7 265HX 32GB/1TB SSD Linux Black (ProMax18-9312) - фото 2
Ноутбук Dell Pro Max 18 Plus MB18250 18&quot; QHD+ Core Ultra7 265HX 32GB/1TB SSD Linux Black (ProMax18-9312) - фото 3
Ноутбук Dell Pro Max 18 Plus MB18250 18&quot; QHD+ Core Ultra7 265HX 32GB/1TB SSD Linux Black (ProMax18-9312) - фото 4
Ноутбук Dell Pro Max 18 Plus MB18250 18&quot; QHD+ Core Ultra7 265HX 32GB/1TB SSD Linux Black (ProMax18-9312) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Dell Pro Max 18 Plus
Операционная система
Linux
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Dell Pro Max 18 Plus MB18250 18&quot; QHD+ Core Ultra7 265HX 32GB/1TB SSD Linux Black (ProMax18-9312) - фото 2
  • Ноутбук Dell Pro Max 18 Plus MB18250 18&quot; QHD+ Core Ultra7 265HX 32GB/1TB SSD Linux Black (ProMax18-9312) - фото 3
  • Ноутбук Dell Pro Max 18 Plus MB18250 18&quot; QHD+ Core Ultra7 265HX 32GB/1TB SSD Linux Black (ProMax18-9312) - фото 4
  • Ноутбук Dell Pro Max 18 Plus MB18250 18&quot; QHD+ Core Ultra7 265HX 32GB/1TB SSD Linux Black (ProMax18-9312) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
419 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735518
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro Max 18 Plus
Операционная система
Linux
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
WVA
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
265HX
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX Pro 4000
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 5, HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
96 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
5

Описание товара Ноутбук Dell Pro Max 18 Plus MB18250 18" QHD+ Core Ultra7 265HX 32GB/1TB SSD Linux Black (ProMax18-9312)

Вместительный 18-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 делает этот ноутбук Dell настоящей находкой для работы с графикой, просмотра фильмов и многозадачности. Частота обновления 120 Гц подарит плавную картинку в играх и при скроллинге страниц. Мощный 20-ядерный процессор с частотой 2,6 ГГц и огромный объём видеопамяти 24 Гб позволяют запускать требовательные приложения без задержек. SSD-накопитель ускоряет загрузку системы и программ, а современная оперативная память DDR5 раскрывает потенциал производительности даже под нагрузкой. Подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца делают работу комфортной и безопасной. Стильный черный корпус выделяет устройство из множества других. На борту — стабильная и быстрая ОС Linux.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro Max 18 Plus MB18250 18" QHD+ Core Ultra7 265HX 32GB/1TB SSD Linux Black (ProMax18-9312)




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro Max 18 Plus
Операционная система
Linux
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
WVA
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
265HX
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX Pro 4000
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 5, HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
96 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вместительный 18-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 делает этот ноутбук Dell настоящей находкой для работы с графикой, просмотра фильмов и многозадачности. Частота обновления 120 Гц подарит плавную картинку в играх и при скроллинге страниц. Мощный 20-ядерный процессор с частотой 2,6 ГГц и огромный объём видеопамяти 24 Гб позволяют запускать требовательные приложения без задержек. SSD-накопитель ускоряет загрузку системы и программ, а современная оперативная память DDR5 раскрывает потенциал производительности даже под нагрузкой. Подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца делают работу комфортной и безопасной. Стильный черный корпус выделяет устройство из множества других. На борту — стабильная и быстрая ОС Linux.
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Отзывы


Ноутбук Dell Pro Max 18 Plus MB18250 18" QHD+ Core Ultra7 265HX 32GB/1TB SSD Linux Black (ProMax18-9312) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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