Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14" IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14" IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH)
Компактный и стильный ноутбук Chuwi весит всего 1,027 кг — его легко взять с собой на учёбу, в офис или в путешествие. Большой 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 радует сочной картинкой и отлично подходит для работы, учёбы и развлечений. Внушительный запас оперативной памяти на 16 Гб LPDDR5 и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают молниеносную работу и запуск любых приложений без ожиданий. Мощный процессор AMD Ryzen 5 справится с ежедневными задачами и даст простор для многозадачности. Подсветка клавиатуры поможет работать комфортно даже в темноте, а современная версия Bluetooth 5.2 гарантирует быструю и стабильную связь с беспроводной периферией. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Pro, сочетая удобство и новые функции. Эффектный синий цвет выделяет устройство из толпы — Chuwi умеет привлекать внимание!
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