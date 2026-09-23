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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14" 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14" 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0)

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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0) - фото 6
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
166 150 руб. 
Начислим 2659 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735512
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14" 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0)
166 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14" 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0)

Стильный и производительный ноутбук Asus в эффектном синем цвете впечатляет с первого взгляда. Компактная диагональ экрана 14 дюймов делает устройство удобным для поездок и работы вне дома — он не займет много места в сумке, но подарит больше пространства для творчества. Яркая OLED-матрица с разрешением 2880x1800 и частотой обновления 120 Гц обеспечивает насыщенные цвета и невероятную плавность изображения — идеально для графики, фильмов и динамичных задач. Процессор на 16 ядер с частотой 2,9 ГГц готов к самым сложным рабочим нагрузкам и многозадачности. Быстрый SSD ускоряет запуск приложений и работу системы. Оперативная память LPDDR5x открывает доступ к высоким скоростям обмена данными, что особенно важно при сложных вычислениях и работе с массивными файлами. Алюминиевый корпус не только добавляет солидности, но и защищает устройство от повседневных мелких неприятностей. Подсветка клавиатуры позволит работать и создавать комфорт даже в темное время суток. Ноутбук поставляется с Windows 11 Pro, которая обеспечивает расширенные возможности управления и безопасности.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14" 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Развернуть
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и производительный ноутбук Asus в эффектном синем цвете впечатляет с первого взгляда. Компактная диагональ экрана 14 дюймов делает устройство удобным для поездок и работы вне дома — он не займет много места в сумке, но подарит больше пространства для творчества. Яркая OLED-матрица с разрешением 2880x1800 и частотой обновления 120 Гц обеспечивает насыщенные цвета и невероятную плавность изображения — идеально для графики, фильмов и динамичных задач. Процессор на 16 ядер с частотой 2,9 ГГц готов к самым сложным рабочим нагрузкам и многозадачности. Быстрый SSD ускоряет запуск приложений и работу системы. Оперативная память LPDDR5x открывает доступ к высоким скоростям обмена данными, что особенно важно при сложных вычислениях и работе с массивными файлами. Алюминиевый корпус не только добавляет солидности, но и защищает устройство от повседневных мелких неприятностей. Подсветка клавиатуры позволит работать и создавать комфорт даже в темное время суток. Ноутбук поставляется с Windows 11 Pro, которая обеспечивает расширенные возможности управления и безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14" 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0) - по цене 166150 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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