Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY0230 14" Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00820) Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY0230 14" Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00820) Grey
Компактный ноутбук Asus с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920x1200 порадует яркой и чёткой картинкой для работы и развлечений. Благодаря частоте обновления экрана 60 Гц ваши глаза будут уставать меньше даже при длительном использовании. С современным процессором Intel Core Ultra 5 и оперативной памятью DDR5 техника легко справится с повседневными задачами и многозадачностью. Литий-полимерный аккумулятор обеспечивает стабильную работу без частых подзарядок. Клавиатура с подсветкой очень удобна при работе в темноте, а стильный серый цвет корпуса подчёркивает индивидуальность. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что даёт свободу выбора при установке ПО.
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