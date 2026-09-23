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Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY0230 14" Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00820) Grey купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY0230 14" Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00820) Grey

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Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY0230 14&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00820) Grey - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY0230 14&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00820) Grey - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY0230 14&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00820) Grey - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY0230 14&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00820) Grey - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY0230 14&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00820) Grey - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY0230 14&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00820) Grey - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY0230 14&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00820) Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook B5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY0230 14&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00820) Grey - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY0230 14&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00820) Grey - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY0230 14&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00820) Grey - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY0230 14&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00820) Grey - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY0230 14&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00820) Grey - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY0230 14&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00820) Grey - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY0230 14&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00820) Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735511
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY0230 14" Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00820) Grey

Компактный ноутбук Asus с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920x1200 порадует яркой и чёткой картинкой для работы и развлечений. Благодаря частоте обновления экрана 60 Гц ваши глаза будут уставать меньше даже при длительном использовании. С современным процессором Intel Core Ultra 5 и оперативной памятью DDR5 техника легко справится с повседневными задачами и многозадачностью. Литий-полимерный аккумулятор обеспечивает стабильную работу без частых подзарядок. Клавиатура с подсветкой очень удобна при работе в темноте, а стильный серый цвет корпуса подчёркивает индивидуальность. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что даёт свободу выбора при установке ПО.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY0230 14" Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00820) Grey




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный ноутбук Asus с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920x1200 порадует яркой и чёткой картинкой для работы и развлечений. Благодаря частоте обновления экрана 60 Гц ваши глаза будут уставать меньше даже при длительном использовании. С современным процессором Intel Core Ultra 5 и оперативной памятью DDR5 техника легко справится с повседневными задачами и многозадачностью. Литий-полимерный аккумулятор обеспечивает стабильную работу без частых подзарядок. Клавиатура с подсветкой очень удобна при работе в темноте, а стильный серый цвет корпуса подчёркивает индивидуальность. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что даёт свободу выбора при установке ПО.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY0230 14" Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00820) Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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