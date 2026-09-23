Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16" Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16" Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey
Asus представляет ноутбук с большим 16-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1200 – отличное сочетание для просмотра фильмов, работы с документами и творчества. Комбинация современной оперативной памяти DDR5 и процессора Intel Core Ultra 5 обеспечивает стабильную производительность для повседневных задач и многозадачности. Частота обновления экрана 60 Гц подойдёт для комфортной работы и интернет-сёрфинга без лишних нагрузок. Клавиатура с подсветкой добавляет уюта – работать или учиться можно даже в темноте. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук удобным для переноски. Модель поставляется без операционной системы, поэтому вы сами выбираете нужный вам софт и настройки.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16" Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey