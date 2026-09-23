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Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CVA-MB0312W 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD Win11 Home (90NX08H1-M00AF0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CVA-MB0312W 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD Win11 Home (90NX08H1-M00AF0)

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Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CVA-MB0312W 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD Win11 Home (90NX08H1-M00AF0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CVA-MB0312W 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD Win11 Home (90NX08H1-M00AF0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CVA-MB0312W 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD Win11 Home (90NX08H1-M00AF0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CVA-MB0312W 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD Win11 Home (90NX08H1-M00AF0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CVA-MB0312W 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD Win11 Home (90NX08H1-M00AF0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook Advanced
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CVA-MB0312W 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD Win11 Home (90NX08H1-M00AF0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CVA-MB0312W 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD Win11 Home (90NX08H1-M00AF0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CVA-MB0312W 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD Win11 Home (90NX08H1-M00AF0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CVA-MB0312W 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD Win11 Home (90NX08H1-M00AF0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CVA-MB0312W 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD Win11 Home (90NX08H1-M00AF0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735509
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook Advanced
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CVA-MB0312W 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD Win11 Home (90NX08H1-M00AF0)

Этот ноутбук Asus сочетает в себе изысканный стиль и мощную производительность. Большой 16-дюймовый IPS-экран с чётким разрешением 1920x1200 идеально подойдёт для работы с графикой, учебы или развлечений — картинка яркая и насыщенная, а элементы интерфейса прекрасно различимы. 10-ядерный процессор и быстрая оперативная память DDR5 делают устройство подходящим для многозадачности: легко переключайтесь между приложениями, монтируйте видео или просматривайте требовательные проекты. SSD-накопитель обеспечивает мгновенную загрузку и быструю работу системы под управлением современного Windows 11 Home. Стильный алюминиевый корпус надёжен и приятен на ощупь, а спокойный серый цвет добавляет устройству солидности. Подсветка клавиатуры позволит работать в тёмное время суток с максимальным комфортом. Стандартная частота обновления экрана 60 Гц отлично подойдёт для любых повседневных задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CVA-MB0312W 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD Win11 Home (90NX08H1-M00AF0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook Advanced
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus сочетает в себе изысканный стиль и мощную производительность. Большой 16-дюймовый IPS-экран с чётким разрешением 1920x1200 идеально подойдёт для работы с графикой, учебы или развлечений — картинка яркая и насыщенная, а элементы интерфейса прекрасно различимы. 10-ядерный процессор и быстрая оперативная память DDR5 делают устройство подходящим для многозадачности: легко переключайтесь между приложениями, монтируйте видео или просматривайте требовательные проекты. SSD-накопитель обеспечивает мгновенную загрузку и быструю работу системы под управлением современного Windows 11 Home. Стильный алюминиевый корпус надёжен и приятен на ощупь, а спокойный серый цвет добавляет устройству солидности. Подсветка клавиатуры позволит работать в тёмное время суток с максимальным комфортом. Стандартная частота обновления экрана 60 Гц отлично подойдёт для любых повседневных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CVA-MB0312W 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD Win11 Home (90NX08H1-M00AF0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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