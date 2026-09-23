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Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CCA-PL0129X 16 IPS Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004L0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CCA-PL0129X 16 IPS Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004L0)

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Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CCA-PL0129X 16 IPS Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004L0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CCA-PL0129X 16 IPS Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004L0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CCA-PL0129X 16 IPS Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004L0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CCA-PL0129X 16 IPS Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004L0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CCA-PL0129X 16 IPS Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004L0) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CCA-PL0129X 16 IPS Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004L0) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CCA-PL0129X 16 IPS Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004L0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook Advanced
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CCA-PL0129X 16 IPS Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004L0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CCA-PL0129X 16 IPS Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004L0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CCA-PL0129X 16 IPS Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004L0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CCA-PL0129X 16 IPS Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004L0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CCA-PL0129X 16 IPS Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004L0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CCA-PL0129X 16 IPS Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004L0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CCA-PL0129X 16 IPS Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004L0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735508
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook Advanced
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CCA-PL0129X 16 IPS Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004L0)

Этот ноутбук Asus — воплощение мощности и стиля для тех, кто не готов к компромиссам. Большой 16-дюймовый экран с впечатляющим разрешением 2560x1600 и частотой обновления 144 Гц идеально подойдёт и для работы, и для развлечений: картинка плавная, чёткая, насыщенная деталями. Серый алюминиевый корпус не только надёжен, но и придаёт устройству современный солидный вид. С четырнадцатью ядрами процессора и быстрой оперативной памятью DDR5 ноутбук уверенно справляется с многозадачностью: запускайте ресурсоёмкие программы и легко переключайтесь между задачами. SSD-накопитель обеспечивает молниеносный запуск приложений, а с Windows 11 Pro вы получаете расширенные возможности для бизнеса и личных проектов. Продуманная подсветка клавиатуры позволит комфортно работать при любом освещении.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CCA-PL0129X 16 IPS Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004L0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook Advanced
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus — воплощение мощности и стиля для тех, кто не готов к компромиссам. Большой 16-дюймовый экран с впечатляющим разрешением 2560x1600 и частотой обновления 144 Гц идеально подойдёт и для работы, и для развлечений: картинка плавная, чёткая, насыщенная деталями. Серый алюминиевый корпус не только надёжен, но и придаёт устройству современный солидный вид. С четырнадцатью ядрами процессора и быстрой оперативной памятью DDR5 ноутбук уверенно справляется с многозадачностью: запускайте ресурсоёмкие программы и легко переключайтесь между задачами. SSD-накопитель обеспечивает молниеносный запуск приложений, а с Windows 11 Pro вы получаете расширенные возможности для бизнеса и личных проектов. Продуманная подсветка клавиатуры позволит комфортно работать при любом освещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook Advanced B5605CCA-PL0129X 16 IPS Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004L0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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